Đặc phái viên Mỹ thúc đẩy thành lập "chính quyền Gaza thống nhất"

Ngày 21/12, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff tuyên bố các đại diện từ Mỹ, Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhóm họp tại thành phố Miami nhằm rà soát việc thực hiện giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, đồng thời thúc đẩy công tác chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch hòa bình do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất.

Ông Witkoff đánh giá giai đoạn đầu của thỏa thuận đã đạt được một số kết quả đáng chú ý, trong đó có việc trao trả gần như toàn bộ con tin, Israel rút một phần lực lượng khỏi Gaza, giảm mức độ giao tranh và mở rộng hoạt động viện trợ nhân đạo cho người dân tại vùng lãnh thổ này.

Liên quan đến giai đoạn hai, đặc phái viên Mỹ cho biết các bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hình thành một cơ chế quản trị tại Gaza dưới một "chính quyền Gaza thống nhất," có nhiệm vụ bảo vệ dân thường và duy trì trật tự công cộng.

Các nội dung thảo luận cũng bao gồm các biện pháp hội nhập khu vực, như tạo thuận lợi cho thương mại, phát triển hạ tầng, hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên chung, nhằm hỗ trợ phục hồi Gaza và thúc đẩy ổn định lâu dài.

Theo ông Witkoff, các bên trung gian bày tỏ ủng hộ việc sớm thành lập và đưa vào vận hành Hội đồng Hòa bình, được xem là cơ chế chuyển tiếp giám sát quản trị dân sự, an ninh và tái thiết tại Gaza.

Các đại biểu cũng xem xét các bước tiếp theo trong lộ trình triển khai kế hoạch hòa bình Gaza gồm 20 điểm, nhấn mạnh yêu cầu về trình tự thực hiện, phối hợp chặt chẽ và cơ chế giám sát hiệu quả, với sự tham gia của các thể chế địa phương tại Gaza và các đối tác quốc tế.

Trong diễn biến liên quan, tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin Mỹ đã xây dựng một kế hoạch mang tên “Dự án Bình minh” nhằm tái thiết Dải Gaza thành một đô thị công nghệ cao hiện đại.

Bản thảo dài 32 trang kèm theo hình ảnh các tòa nhà cao tầng ven biển, biểu đồ và bảng chi phí, phác thảo lộ trình đưa người dân Gaza “từ lều tạm lên căn hộ cao cấp” và “từ nghèo đói đến thịnh vượng.”

Tuy nhiên, tài liệu không nêu rõ quốc gia hay doanh nghiệp nào sẽ tài trợ cho việc tái thiết, cũng như không chỉ ra cụ thể nơi ở tạm thời của khoảng 2 triệu người Palestine bị mất nhà cửa trong quá trình xây dựng lại./.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hamas thảo luận về giai đoạn 2 kế hoạch hòa bình Gaza Hai bên đã trao đổi về các bước cần thực hiện nhằm ngăn chặn những hành động mà họ cho là Israel vi phạm lệnh ngừng bắn, thảo luận những biện pháp cần thiết để giải quyết các vấn đề còn tồn tại.