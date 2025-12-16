Thế giới

Nga hy vọng Iran sớm phê chuẩn Công ước Biển Caspi

Trước những biến động nhanh chóng tại khu vực Á-Âu, Nga kêu gọi Iran sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi để ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Biển Caspi.

Giàn khoan dầu của Nga trên Biển Caspi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 15/12, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ hy vọng Iran sẽ sớm phê chuẩn Công ước về Quy chế Pháp lý của Biển Caspi trước khi Hội nghị thượng đỉnh các quốc gia ven Biển Caspi được tổ chức vào tháng 8/2026.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga khẳng định trước những diễn biến nhanh chóng và hỗn loạn trên thế giới cũng như xung quanh khu vực Á-Âu, điều quan trọng là phải ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của khu vực Biển Caspi.

Do đó, Moskva hy vọng Tehran sẽ phê chuẩn công ước này trong bối cảnh Iran là quốc gia ven biển Caspi duy nhất chưa phê chuẩn văn kiện.

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh Moskva có những kế hoạch đầy tham vọng với Iran về việc phát triển không gian địa kinh tế chung khi quá trình hội nhập ở lục địa Á-Âu đang ngày càng trở nên mạnh mẽ và cạnh tranh hơn./.

