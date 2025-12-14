Vụ tấn công binh sĩ Mỹ tại Syria: Tiết lộ thêm tình tiết mới

Theo RIA Novosti, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, vụ tấn công nhằm vào binh sỹ Mỹ tại Syria đã xảy ra trong lúc diễn ra cuộc họp giữa một trung tá Mỹ và đại diện Bộ Nội vụ Syria.

Theo bài báo, vụ việc xảy ra khi binh sỹ Mỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc gặp giữa một chỉ huy Mỹ tại địa phương, cấp bậc trung tá, với một quan chức Bộ Nội vụ Syria về cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn tin cho biết kẻ tấn công đã nhìn qua cửa sổ phòng họp và sử dụng súng máy bắn vào binh sỹ. Lực lượng Mỹ và Syria đã bắn trả, sau đó phía Syria buộc phải truy đuổi và tiêu diệt đối tượng.

Theo Wall Street Journal, vụ tấn công xảy ra tại khu vực không do chính quyền Syria hiện nay kiểm soát.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo hai quân nhân Mỹ và một phiên dịch dân sự đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra ngày 13/12 tại Palmyra, Syria, và ba người khác bị thương.

Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ Syria, các binh sỹ tại Palmyra đã bị một phần tử IS tấn công. Một binh sỹ Syria cũng thiệt mạng trong vụ việc./.

Tổng thống Trump “thề” trả đũa sau vụ 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng tại Syria Phát biểu với báo giới trước khi lên đường tới Baltimore dự khán trận bóng bầu dục Army-Navy, Tổng thống Trump cam kết: “Chúng tôi sẽ đáp trả,” đồng thời nhấn mạnh đây là “cuộc tấn công của IS.”