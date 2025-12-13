Làn sóng sa thải cuối năm tại Israel do tác động của Trí tuệ Nhân tạo

Thế giới

Ngành công nghệ Israel (Ít-xra-en) đang trải qua làn sóng sa thải mạnh nhất kể từ năm 2022, khi các doanh nghiệp đồng loạt tái cơ cấu để thích ứng với cuộc cách mạng Trí tuệ Nhân tạo (AI).

Chỉ trong một tháng qua, khoảng 1.800 nhân viên đã mất việc tại các công ty công nghệ trong và ngoài Israel - con số được dự báo sẽ còn tăng khi chưa phải mọi đợt cắt giảm đều được công bố.

Nhiều doanh nghiệp lâu năm như Teads và Mobileye dẫn đầu xu hướng khi lần lượt cắt giảm 10% và 4% lực lượng lao động.

Các công ty lớn khác như Fiverr, Varonis, Payoneer, Cellebrite, cùng các "kỳ lân" công nghệ Lusha, Axonis, Lightricks, cũng thông báo hàng trăm trường hợp sa thải. Trung tâm R&D của các tập đoàn quốc tế như Cisco, HP, Applied Materials hay Sony tại Israel cũng tiến hành tinh giản.

Theo các chuyên gia nhân sự, Trí tuệ Nhân tạo đang trở thành động lực chính thúc đẩy doanh nghiệp cắt giảm những vị trí bị xem là “vùng rìa” - như phân tích, kiểm thử, hành chính, viết tài liệu - những công việc mà Trí tuệ Nhân tạo có thể đảm nhiệm hiệu quả hơn.

Các chuyên gia nhận định làn sóng sa thải lần này không chỉ mang tính chu kỳ, mà phản ánh sự dịch chuyển cơ cấu lao động sâu sắc của ngành công nghệ Israel trước tốc độ tự động hóa và ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo ngày càng cao./.

