Iran tuyên bố chấm dứt Thỏa thuận Cairo sau nghị quyết mới của IAEA

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, tuyên bố Thỏa thuận Cairo giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về việc thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này đã chấm dứt hiệu lực sau khi IAEA thông qua một nghị quyết yêu cầu Tehran báo cáo tình trạng trữ lượng urani của mình.

Trong một tuyên bố do Bộ Ngoại giao Iran đưa ra, ông Araghchi tuyên bố nghị quyết do Mỹ và 3 nước châu Âu-Pháp, Anh và Đức (E3), đề xuất là “không chính đáng,” làm suy yếu tính độc lập của IAEA, và làm gián đoạn sự tương tác và hợp tác của Iran với tổ chức này.

Ông cho biết Tehran đã gửi thư chính thức tới Tổng Giám đốc IAEA để thông báo rằng Thỏa thuận Cairo, ký kết hồi tháng Chín, “được coi là đã chấm dứt và không còn hiệu lực."

Trong cuộc phỏng vấn trước đó cùng ngày, vài giờ sau khi nghị quyết của IAEA được thông qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei, cũng tuyên bố văn kiện này đã bỏ qua các tiêu chí và thủ tục của IAEA và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và nhấn mạnh Tehran sẽ xem xét “các biện pháp khắc phục khác.”

Sau khi đình chỉ hợp tác với IAEA vào tháng 6 do phản ứng của cơ quan này đối với các cuộc không kích của Israel và Mỹ vào các địa điểm hạt nhân quan trọng của mình, Iran đã ký Thỏa thuận Cairo về việc nối lại các cuộc thanh tra địa điểm hạt nhân vào ngày 9/9.

Hôm 20/11, với 19 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 12 phiếu trắng, Hội đồng Thống đốc IAEA đã thông qua nghị quyết kêu gọi Iran hợp tác đầy đủ và kịp thời với cơ quan này, cung cấp cho các thanh sát viên thông tin chi tiết về kho dự trữ uranium làm giàu đến độ tinh khiết 60% của nước này và cho phép tiếp cận các địa điểm hạt nhân của mình.

Trong những tháng qua, Mỹ, cùng với một số nước châu Âu, đã kêu gọi Iran ngừng làm giàu uranium. Hồi tháng Tám, E3 cũng đã kích hoạt cơ chế "phục hồi tức thời" trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015, dẫn đến việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Tehran vào cuối tháng Chín.

Iran đã nhiều lần bác bỏ các yêu cầu trên, nhấn mạnh rằng quyền khai thác năng lượng hạt nhân là không thể thương lượng./.

