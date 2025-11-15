Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc gia hạn các biện pháp trừng phạt Houthi

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 14/11 đã thông qua nghị quyết gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với lực lượng Houthi ở Yemen và hối thúc các quốc gia thành viên tăng cường thực thi lệnh cấm vấn vũ khí đối với lực lượng này, đồng thời kêu gọi Houthi chấm dứt các vụ tấn công xuyên biên giới và trên biển.



Nghị quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng. Theo đó, các biện pháp trừng phạt Houthi được gia hạn tới ngày 14/11/2026, trong đó có quy định phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với khoảng 10 cá nhân, phần lớn là quan chức cấp cao của Houthi, cùng toàn bộ lực lượng này.



Nghị quyết nêu rõ lệnh trừng phạt có thể áp dụng đối với các đối tượng tiến hành những vụ tấn công xuyên biên giới từ lãnh thổ Yemen bằng tên lửa đạn đạo cũng như hành trình hoặc thực hiện các hành động tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ và Vịnh Aden.



Bên cạnh đó, nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc "tăng cường nỗ lực ngăn chặn buôn lậu vũ khí và linh kiện qua đường bộ và đường biển, nhằm bảo đảm thực thi lệnh cấm vận vũ khí có mục tiêu".



Văn kiện đề nghị nhóm chuyên gia chịu trách nhiệm giám sát quá trình thực thi lệnh cấm vận trình báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào giữa tháng 4/2026, trong đó bao gồm các khuyến nghị về việc bán và chuyển giao cho Yemen những "linh kiện lưỡng dụng và các tiền chất hóa học", vốn có thể rơi vào tay Houthi.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng yêu cầu báo cáo này đưa ra lời khuyên về việc cải thiện hoạt động chia sẻ thông tin liên quan tới tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển vũ khí vi phạm các biện pháp trừng phạt hiện hành./.

