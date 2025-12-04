Israel: Thành phố cổ Nazareth thắp sáng mùa Giáng sinh sau hơn 2 năm xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, thành phố Nazareth - nơi gắn liền với câu chuyện Truyền tin trong Kinh Thánh và được coi là quê hương thời thơ ấu của Chúa Jesus - đang bước vào mùa Giáng sinh với nhiều kỳ vọng sau hơn 2 năm liên tiếp chịu ảnh hưởng của xung đột.

Lễ thắp sáng cây thông tại quảng trường trung tâm Nazareth đã diễn ra vào tối 3/12, thu hút hàng chục nghìn người. Đây được coi là nỗ lực mang tính biểu tượng nhằm mở ra trang mới sau cuộc xung đột kéo dài 26 tháng qua, gây suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại và du lịch tại Nazareth.

Từng là điểm hành hương nổi tiếng, Nazareth gần đây trở nên đìu hiu do du lịch sụt giảm, rác thải ùn ứ, nhiều cửa hàng đóng cửa. Người dân cho rằng những khó khăn này là hệ quả của việc Chính phủ Israel thiếu quan tâm tới các đô thị Arab có đông người Palestine sinh sống ở miền Bắc Israel.

Suốt thời gian xung đột, người dân Nazareth cho biết họ không thể tổ chức Giáng sinh vì tinh thần đoàn kết với người dân Palestine ở Gaza và số lượng thương vong quá lớn tại đó. Việc tổ chức lễ hội là điều không thể về mặt cảm xúc khi quá nhiều người đang chịu đau khổ.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Israel, ông Khaled Khalifa - Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Arab tại Israel - cho biết người dân tại Nazareth kỳ vọng lễ thắp sáng cây thông đánh dấu sự khởi đầu mới cho thành phố trên các phương diện kinh tế, xã hội, thương mại, chính trị và du lịch. Tuy nhiên, khó có thể kỳ vọng sự thay đổi sẽ diễn ra sớm.

Ngành du lịch trong nước vẫn đang ở trạng thái rất yếu. Du khách chưa quay trở lại Israel và vì thế cũng không đến Nazareth. Người dân hy vọng ít nhất du lịch nội địa sẽ hỗ trợ phần nào cho thành phố, đặc biệt trong kỳ nghỉ sắp tới vào tháng 1/2026, qua đó giúp giảm bớt khó khăn kinh tế.

Ông Nabil Totry - người sáng lập tổ chức Mawkib, đơn vị tổ chức lễ diễu hành và các sự kiện Giáng sinh - bày tỏ hy vọng không khí lễ hội sẽ giúp thành phố phần nào khởi sắc. Thành phố này có 20% dân số theo đạo Kitô và 80% là người Hồi giáo.

Làn sóng du khách giảm mạnh sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 và chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza đã khiến chính quyền thành phố rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng khi nợ công lên tới 200 triệu shekel (khoảng 61,8 triệu USD). Nazareth không đủ khả năng trả lương và duy trì dịch vụ cơ bản như thu gom rác.

Nhiều chuyên gia và cộng đồng Arab cho rằng du lịch Nazareth chỉ có thể phục hồi nếu được hỗ trợ ngân sách tương xứng. Chính quyền thành phố gần đây đã có sự thay đổi nhân sự, bổ nhiệm thị trưởng mới với kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế và chính trị khó khăn trên toàn quốc, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc, thật khó để hình dung về một chương mới trọn vẹn cho thành phố vào thời điểm này.

Dù khó khăn chồng chất, người dân Nazareth vẫn kỳ vọng mùa lễ hội sẽ tạo cú hích tinh thần. Ông Nabil Totry nói: “Chúng tôi cố mang lại cho mọi người chút niềm vui. Sau hơn 2 năm xung đột, tháng 12/2025 sẽ là thời điểm Nazareth bắt đầu thay đổi./.

Liban và Israel lần đầu đối thoại trực tiếp sau nhiều thập kỷ Các cuộc đàm phán giữa hai nước là một phần của cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 11/2024 nhằm chấm dứt xung đột tại Liban giữa Israel và lực lượng Hezbollah.