Houthi trả tự do cho 10 thủy thủ nước ngoài

Ngày 3/12, lực lượng Houthi ở Yemen đã trả tự do cho 10 thủy thủ, trong đó có 9 người Philippines, gần 5 tháng kể từ khi họ bị bắt giữ sau vụ chìm tàu chở hàng Eternity C trên Biển Đỏ, ngoài khơi phía Tây Yemen.



Kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành đưa tin rằng thủy thủ đoàn của tàu Eternity C đã được trả tự do thông qua vai trò hòa giải của Oman và các thủy thủ đã được chuyển từ Sanaa đến thủ đô Muscat của Oman.



Ngày 9/7 vừa qua, Houthi thông báo tàu Eternity C đã chìm hoàn toàn sau 2 ngày bị tấn công trên Biển Đỏ và một số thủy thủ đã được chuyển đến “một địa điểm an toàn.”



Tàu Eternity C, chở hàng thương mại và treo cờ Liberia, đã bị tấn công bằng tên lửa khi đang di chuyển trên Biển Đỏ, cách thành phố Hodeidah của Yemen khoảng hơn 94km về phía Tây.



Kể từ tháng 11/2023, trong bối cảnh xung đột diễn ra giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và quân đội Israel ở Dải Gaza, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công trên Biển Đỏ nhằm vào các tàu mà họ cho là có liên quan với Israel. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích.



Houthi đã tạm dừng các cuộc tấn công nói trên sau khi Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm nay./

