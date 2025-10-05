Thế giới

Trung Đông

Israel đánh chặn tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen

Hình ảnh trích từ video cho thấy tên lửa siêu thanh của Houthi được phóng đi từ một địa điểm bí mật ở Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo AFP, quân đội Israel ngày 5/10 thông báo đã đánh chặn một quả tên lửa được phóng từ Yemen, nơi phiến quân Houthi thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công được cho là nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Israel ở Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận: “Sau khi còi báo động vang lên tại một số khu vực ở Israel, một quả tên lửa phóng từ Yemen đã bị Không quân Israel (IAF) đánh chặn," đồng thời cho biết việc phát cảnh báo “được thực hiện theo đúng quy trình."

Phiến quân Houthi thường xuyên phóng tên lửa hoặc điều thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, song phần lớn các vụ tấn công đều bị đánh chặn.

Tuy nhiên, tháng trước, một cuộc tấn công bằng UAV do Houthi nhận trách nhiệm đã xuyên thủng lưới phòng không Israel và làm 22 người bị thương tại khu nghỉ dưỡng Eilat.

Đáp lại, Israel đã tiến hành không kích vào các mục tiêu mà nước này cho là có liên hệ với Houthi tại thủ đô Sanaa của Yemen do phiến quân kiểm soát, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương./.

