Israel không kích thủ đô Yemen đáp trả vụ UAV Houthi tấn công

Chiều 25/9, Israel mở loạt không kích thủ đô Sanaa, Yemen. Động thái diễn ra sau khi UAV của Houthi tấn công thành phố Eilat, Biển Đỏ, gây thương tích cho gần 50 người dân.

Thanh Bình
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen, ngày 10/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chiều 25/9, Không quân Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen - khu vực hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel, trong đó có vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công thành phố Eilat, bên bờ Biển Đỏ vào chiều 24/9, khiến gần 50 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel I. Katz tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Houthi sau vụ tấn công trên. Các cuộc không kích diễn ra đúng thời điểm thủ lĩnh Houthi, ông Abdul-Malik al-Houthi, đang có bài phát biểu hằng tuần của mình.

Kể từ ngày 18/3, khi quân đội Israel nối lại chiến dịch tấn công Hamas tại Dải Gaza, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng gần 90 tên lửa đạn đạo và ít nhất 41 UAV về phía Israel.

Không quân Israel đã nhiều lần tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự tại cảng Hodeida - do Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen - để đáp trả.

Tháng trước, một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Houthi thiệt mạng. Israel cảnh báo đây mới chỉ là “khởi đầu” trong chiến dịch nhắm vào lãnh đạo cấp cao của lực lượng này./.

