Israel không kích thủ đô Yemen đáp trả vụ UAV Houthi tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, chiều 25/9, Không quân Israel đã tiến hành loạt cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen - khu vực hiện do lực lượng Houthi kiểm soát.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt cuộc tấn công của Houthi nhằm vào Israel, trong đó có vụ thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công thành phố Eilat, bên bờ Biển Đỏ vào chiều 24/9, khiến gần 50 người bị thương.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel I. Katz tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Houthi sau vụ tấn công trên. Các cuộc không kích diễn ra đúng thời điểm thủ lĩnh Houthi, ông Abdul-Malik al-Houthi, đang có bài phát biểu hằng tuần của mình.

Kể từ ngày 18/3, khi quân đội Israel nối lại chiến dịch tấn công Hamas tại Dải Gaza, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng gần 90 tên lửa đạn đạo và ít nhất 41 UAV về phía Israel.

Không quân Israel đã nhiều lần tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự tại cảng Hodeida - do Houthi kiểm soát ở miền Tây Yemen - để đáp trả.

Tháng trước, một cuộc không kích của Israel nhằm vào thủ đô Sanaa đã khiến nhiều quan chức cấp cao của Houthi thiệt mạng. Israel cảnh báo đây mới chỉ là “khởi đầu” trong chiến dịch nhắm vào lãnh đạo cấp cao của lực lượng này./.

Israel tuyên bố đáp trả mạnh mẽ lực lượng Houthi ở Yemen Thông báo của Houthi cho biết các cuộc tấn công của Israel ngày 10/9 nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen và tỉnh al-Jawf ở phía Bắc đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 131 người bị thương.