Israel bác nghị quyết của Đại hội đồng LHQ kêu gọi hợp tác với UNRWA

Israel ngày 13/12 đã lên tiếng bác bỏ nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, trong đó kêu gọi Israel hợp tác với Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), cho rằng tổ chức này đã bị Hamas thâm nhập và không còn phù hợp để triển khai các hoạt động nhân đạo.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon tuyên bố Israel sẽ không hợp tác với UNRWA, cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này dính líu đến các hành động bạo lực trong cuộc tập kích ngày 7/10/2023 nhằm vào miền Nam Israel.

Ông Danon cho rằng nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc “không phản ánh thực tế trên thực địa” và không đóng góp cho tiến trình hòa bình.

Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc - được thông qua với 139 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 19 phiếu trắng - hoan nghênh ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hôm 22/10 về các nghĩa vụ của Israel đối với người Palestine, trong đó có nghĩa vụ tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo thông qua UNRWA.

Trong tuyên bố chung, Bộ Ngoại giao các nước Ai Cập, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đánh giá cao nghị quyết, khẳng định UNRWA giữ vai trò “không thể thay thế” trong nhiệm vụ hỗ trợ người Palestine.

Về phần mình, người đứng đầu UNRWA - ông Philippe Lazzarini - cho rằng kết quả bỏ phiếu của Đại hội đồng Liên hợp quốc là sự bác bỏ các cáo buộc cho rằng cơ quan này bị Hamas chi phối.

Ông nhấn mạnh UNRWA vẫn là lực lượng nhân đạo chủ chốt tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức.

Trước đó, Phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc đã chỉ trích nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc mang tính “thiên lệch” và nhấn mạnh các ý kiến tư vấn của ICJ không mang tính ràng buộc pháp lý.

Mỹ khẳng định ủng hộ lập trường của Israel, đồng thời cho rằng nghị quyết không còn phù hợp trong bối cảnh kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Donald Trump đề xuất đang được triển khai.

Tranh cãi xung quanh vai trò của UNRWA tiếp tục phản ánh những bất đồng sâu sắc trong cộng đồng quốc tế liên quan đến vấn đề nhân đạo và chính trị tại Dải Gaza và các vùng lãnh thổ của Palestine./.

