Israel tuyên bố mở cửa trở lại cửa khẩu giữa Bờ Tây và Jordan

Một quan chức Israel cho biết nước này sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu chính giữa Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordan để tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển hàng hóa từ ngày 10/12.



Theo quan chức giấu tên trên, hàng hóa và hàng viện trợ từ Jordan sẽ được phép vận chuyển vào Bờ Tây và Gaza “theo hướng dẫn và thỏa thuận của Chính phủ” Israel. Tất cả xe tải chở hàng cứu trợ đến Gaza sẽ được hộ tống và bảo vệ sau khi kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.



Cửa khẩu này ở phía Israel gọi là Cầu Allenby và phía Jordan gọi là Cầu Vua Hussein. Đây là cửa khẩu duy nhất cho phép người Palestine ở Bờ Tây xuất nhập cảnh bằng đường bộ, đồng thời là tuyến đường thương mại quan trọng cho xe tải vận chuyển hàng hóa giữa Jordan và Bờ Tây.



Ngày 18/9, một tay súng lái xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo từ Jordan đã nổ súng vào cửa khẩu trên khiến 2 người Israel thiệt mạng. Một ngày sau đó, chính quyền Israel đã đóng cửa khẩu này. Sau đó, cửa khẩu được mở lại trong thời gian ngắn, cho đến khi chính quyền Israel thông báo đóng cửa vô thời hạn.

Ngày 25/9, Cơ quan Hàng không Israel (IAA) cho biết sẽ mở cửa một phần cửa khẩu nhưng chỉ dành cho hành khách và xe tải chở hàng viện trợ đến Gaza sẽ không được phép đi qua.



Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tại cuộc họp ba bên giữa các quan chức ngoại giao nước này cùng với Iran và Saudi Arabia tại Tehran ngày 9/12, ba nước đã kêu gọi Israel ngay lập tức chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào các vùng lãnh thổ Palestine, Liban và Syria.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, một năm sau khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tạm lắng, các cộng đồng dọc biên giới phía Bắc Israel vẫn chìm trong khó khăn và chưa thể trở lại cuộc sống bình thường.



Trong giai đoạn giao tranh cao điểm cuối năm 2023, 64.000 người dân miền Bắc Israel buộc phải sơ tán khỏi nhà cửa. Riêng Metula - nơi chịu thiệt hại nặng nề trong xung đột - phải di dời toàn bộ 1.700 cư dân.

Khi người dân trở lại từ các khu tạm cư, họ đối mặt với thực trạng 60% nhà cửa bị phá hủy hoặc hư hại, nhiều tài sản bị đốt cháy và một phần thị trấn trở thành đống đổ nát sau nhiều tháng giao tranh.



Nền kinh tế địa phương, vốn dựa vào nông nghiệp và du lịch, bị tê liệt. Các trang trại, quán cà phê, cơ sở lưu trú từng phục vụ du khách đến ngắm cảnh biên giới nay hư hỏng nặng. Một số doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vĩnh viễn vì không thể phục hồi.

Người dân cho biết họ gặp khó khăn trong việc xin hỗ trợ tái thiết, dù chính phủ thông báo đã phân bổ hàng trăm triệu USD cho phục hồi kinh tế – xã hội vùng biên giới./.

