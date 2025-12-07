Syria cáo buộc Israel né tránh trách nhiệm về Gaza

Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doha (Qatar), Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa ngày 6/12 cáo buộc Israel lợi dụng sự kiện 7/10/2023 và các mối lo ngại an ninh của mình để né tránh trách nhiệm về những gì gây ra ở Gaza.

Ông Sharaa nói: “Israel đã trở thành một quốc gia đang chiến đấu với những bóng ma, lấy những lo ngại an ninh của mình, rồi dùng sự kiện 7/10 để diễn giải cho mọi thứ xảy ra xung quanh.”

Tổng thống Sharaa cáo buộc Israel thường mang các cuộc khủng hoảng của mình sang những quốc gia khác và tìm cách né tránh trách nhiệm về “những vụ thảm sát kinh hoàng mà họ đã gây ra ở Gaza.”

Tổng thống Sharaa phát biểu trong bối cảnh ông đã lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Ông cho biết mình đã gửi một “thông điệp tích cực về hòa bình và ổn định khu vực,” đồng thời khẳng định chính quyền mới của Syria không tìm kiếm xung đột, kể cả với Israel.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh “đáp lại, Israel đã đối xử với chúng tôi bằng bạo lực cực đoan; Syria đã phải hứng chịu vô số vụ vi phạm không phận, hơn 1.000 cuộc không kích và hơn 400 vụ xâm nhập.”

Những phát biểu trên được đưa ra trong lúc nhiều cộng đồng thiểu số ở Syria và các cơ quan quốc tế, bao gồm Liên hợp quốc, cáo buộc chính quyền của ông Sharaa tấn công các nhóm sắc tộc thiểu số như người Druze ở Sweida và người Alawite tại Latakia.

Diễn đàn Doha được giới thiệu là một nền tảng trung lập nhằm thúc đẩy đối thoại về các chủ đề từ giải quyết xung đột đến bất bình đẳng kinh tế. Chủ đề năm nay là “Công lý trong hành động: Từ lời hứa đến giải pháp,” tập trung vào việc biến cam kết thành chính sách cụ thể với các phiên thảo luận về Gaza, Sudan, Yemen và sự chia rẽ Bắc-Nam toàn cầu./.

