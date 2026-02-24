Thế giới

Trung Đông

Hamas kêu gọi trừng phạt Israel liên quan các động thái mới tại Bờ Tây

Hamas kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel, đồng thời hoan nghênh tuyên bố chung của 18 quốc gia lên án các động thái mới của Israel tại Bờ Tây.

Quang cảnh khu định cư ở Efrat ở ngoại ô thành phố Bethlehem, Khu Bờ Tây. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)
Quang cảnh khu định cư ở Efrat ở ngoại ô thành phố Bethlehem, Khu Bờ Tây. (Nguồn: Getty Images/TTXVN)

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 24/2 kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Israel, đồng thời hoan nghênh tuyên bố chung của 18 quốc gia lên án các động thái mới của Israel tại Bờ Tây.

Trước đó 1 ngày, 18 quốc gia - trong đó có Saudi Arabia, Ai Cập, Pháp và Tây Ban Nha - ra tuyên bố chung cho rằng những biện pháp này nhằm thay đổi hiện trạng trên thực địa và thúc đẩy quá trình sáp nhập trên thực tế, động thái mà các nước coi là không thể chấp nhận được.

Tuyên bố nhấn mạnh đây là “cuộc tấn công trực tiếp và có chủ ý” vào triển vọng thành lập Nhà nước Palestine và giải pháp hai nhà nước.

Trong phản ứng cùng ngày, Hamas đánh giá tuyên bố trên là “bước đi đúng hướng” và kêu gọi các nước áp đặt “biện pháp răn đe và gây sức ép” để chấm dứt các chính sách mà phong trào này cáo buộc là mở rộng khu định cư và cưỡng bức di dời.

Trong tháng Hai, Israel đã phê chuẩn một số sáng kiến do các bộ trưởng cánh hữu hậu thuẫn, trong đó có đăng ký đất tại Bờ Tây dưới dạng “tài sản Nhà nước” và cho phép công dân Israel mua đất trực tiếp tại khu vực này.

Những thay đổi này giúp công dân Israel và người nước ngoài dễ dàng hơn trong việc thu hồi tài sản tại các khu định cư, đẩy nhanh quá trình chinh phục lãnh thổ.

Do đó, bà Francesca Albanese, Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng từ năm 1967, cho rằng quyết định của nội các an ninh Israel về việc mở rộng việc trưng thu đất đai ở Bờ Tây bị chiếm đóng sẽ đẩy mạnh việc sáp nhập, có thể cấu thành hành vi xâm lược theo luật quốc tế và sẽ làm sâu sắc thêm sự chiếm đóng từng bị tòa án tối cao của thế giới tuyên bố là bất hợp pháp.

Bà Albanese lưu ý rằng việc sáp nhập lãnh thổ bị chiếm đóng bị cấm tuyệt đối theo luật quốc tế và vi phạm Điều 2(4) của Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Geneva thứ 4 và nguyên tắc cơ bản rằng lãnh thổ không được chiếm đoạt bằng vũ lực. Điều này cũng có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý đối với người nước ngoài tham gia vào hoạt động bất hợp pháp công khai như vậy.

Trong tuyên bố, bà Francesca Albanese nhấn mạnh: “Những biện pháp này không phải là những điều chỉnh hành chính thông thường. Chúng là những bước đi có chủ đích, từng bước một hướng tới việc sáp nhập vĩnh viễn, được tiến hành từng chút một, công khai và hoàn toàn không bị trừng phạt. Hành động đó chỉ làm sâu sắc và củng cố thêm quá trình chiếm đóng mà tòa án tối cao từng phán quyết là bất hợp pháp, làm xói mòn hơn nữa các quyền của người Palestine.”

Bờ Tây hiện có khoảng 3 triệu người Palestine sinh sống cùng hơn 500.000 người Israel tại các khu định cư và tiền đồn. Phần lớn cộng đồng quốc tế coi các khu định cư là vi phạm luật pháp quốc tế, trong khi Israel bác bỏ quan điểm này./.

(Vietnam+)
#Bờ Tây #Hamas #Nhà nước Palestine Israel Palestine
Theo dõi VietnamPlus

Xung đột Israel-Palestine

XUNG ĐỘT ISRAEL-HAMAS

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân sơ tán tránh xung đột. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ sơ tán nhân sự khỏi Liban

Kênh truyền hình LBC của Liban đưa tin Đại sứ quán Mỹ tại Beirut đã sơ tán hàng chục nhân viên thông qua sân bay quốc tế của thành phố như một biện pháp phòng ngừa trước các diễn biến khu vực.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại Qamishli, tỉnh Hasakeh, đông bắc Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Mỹ tiếp tục rút quân khỏi Syria

Washington đã lên kế hoạch rút toàn bộ khoảng 1.000 binh sỹ khỏi Syria. Những binh sỹ này được triển khai đến Syria lần đầu vào năm 2014 để chống lại tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng.

Ngoại trưởng Oman Badr bin Hamad al-Busaidi (phải) và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (giữa), cùng ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại cuộc gặp ở Muscat, Oman, ngày 6/2/2026. (Nguồn: THX/TTXVN)

Oman xác nhận Mỹ và Iran sẽ tiếp tục đàm phán

Ngoại trưởng Oman xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được ấn định tại Geneva vào ngày 26/2, với một động lực tích cực nhằm nỗ lực hơn nữa hướng tới việc hoàn tất thỏa thuận.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.