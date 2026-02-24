Hàng chục nước phản đối các biện pháp của Israel tại Bờ Tây

Ngày 23/2, gần 20 quốc gia, Liên đoàn Arab và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã đồng loạt phản đối các quyết định gần đây của Israel nhằm mở rộng sự kiểm soát trái phép đối với khu vực Bờ Tây của Palestine.

Trong tuyên bố chung, các bộ trưởng ngoại giao của các quốc gia bao gồm Saudi Arabia, Ai Cập, Jordan, cùng các Tổng thư ký của các tổ chức khu vực phản đối các biện pháp của Israel, cho rằng chúng sẽ phân loại lãnh thổ Palestine thành “đất của nhà nước Israel,” thúc đẩy hoạt động xây dựng các khu định cư và củng cố thêm sự quản lý của Israel tại vùng đất bị chiếm đóng.

Tuyên bố khẳng định các quyết định này đi ngược lại luật pháp quốc tế, bao gồm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Các quốc gia này kêu gọi Chính phủ Israel hủy bỏ ngay lập tức các quyết định trên và tôn trọng nghĩa vụ quốc tế của mình, đồng thời không thực hiện các hành động có thể thay đổi vĩnh viễn tình trạng pháp lý và hành chính của vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng.

Các bên cũng tái khẳng định cam kết đạt được hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài ở Trung Đông dựa trên giải pháp hai nhà nước, phù hợp với Sáng kiến Hòa bình Arab và các nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chấm dứt cuộc xung đột Israel-Palestine là điều kiện thiết yếu để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Cùng ngày, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Thủ tướng Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman Al Saud, đã có cuộc gặp tại Jeddah để thảo luận tình hình tại Dải Gaza cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế khác.

Trong thông báo từ Phủ Tổng thống Ai Cập, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết các bên liên quan tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt xung đột và thực hiện kế hoạch hòa bình cho Gaza. Họ cũng kêu gọi gia tăng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza mà không gặp trở ngại, đồng thời thúc đẩy quá trình phục hồi và tái thiết sớm.

Hai nhà lãnh đạo cũng phản đối các nỗ lực nhằm buộc người Palestine rời khỏi đất đai của họ, nhấn mạnh rằng giải pháp cho cuộc xung đột này phải bắt đầu từ một quá trình chính trị toàn diện, dẫn đến việc thực hiện giải pháp hai nhà nước. Họ khẳng định rằng việc hỗ trợ giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và tăng cường đoàn kết Arập là cần thiết để đối phó với các thách thức khu vực.

Israel hiện có hơn 500.000 dân cư sống tại các khu định cư và trạm chốt ở Bờ Tây, những nơi mà theo luật pháp quốc tế là bất hợp pháp. Chính phủ Israel hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ việc mở rộng các khu định cư, với kỷ lục 52 khu định cư được phê duyệt trong năm 2025./.

85 quốc gia phản đối Israel siết chặt kiểm soát Bờ Tây 85 quốc gia trong đó có Saudi Arabia, Trung Quốc, Nga, EU vừa ký tuyên bố chung do Palestine soạn thảo để lên án các quyết định gần đây của Israel về việc siết chặt kiểm soát Bờ Tây.