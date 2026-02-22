Biểu tình tại Iran leo thang: Sinh viên đụng độ lực lượng bán quân sự

Theo hãng tin Iran International, sinh viên tại nhiều trường đại học trên khắp Iran tiếp tục tổ chức các cuộc tuần hành để tưởng niệm những người thiệt mạng trong các đợt biểu tình gần đây, đồng thời bày tỏ lập trường phản đối chính quyền Tehran.

Hãng tin có liên hệ với phe đối lập cho biết những cuộc biểu tình đã diễn ra tại Đại học Tehran, Đại học Công nghệ Sharif, Đại học Shahid Beheshti, Đại học Ferdowsi ở Mashhad, Đại học Công nghệ Khajeh Nasir và Đại học Nghệ thuật.

Các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij được cho là đã tiến vào một số khuôn viên trường nhằm xác định danh tính những người tham gia biểu tình.

Bản tin sinh viên Amirkabir (Amirkabir Newsletter) cho hay lực lượng Basij ban đầu đã đối đầu với sinh viên, làm bùng phát các cuộc xô xát và vấp phải sự phản kháng.

Theo nguồn tin này, lực lượng Basij sau đó đã tìm cách xông vào tòa nhà Khoa Kỹ thuật và làm vỡ cửa kính trong quá trình xảy ra sự việc.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy sinh viên tuần hành và hô vang khẩu hiệu tại nhiều cơ sở đào tạo, trong đó, một số người giơ cao lá cờ Iran thời kỳ trước Cách mạng Hồi giáo.

Những video khác được chia sẻ trên mạng xã hội dường như ghi lại cảnh đụng độ giữa người biểu tình và các thành viên lực lượng Basij./.

