Biểu tình tại Iran leo thang: Sinh viên đụng độ lực lượng bán quân sự

Lực lượng bán quân sự Basij đã tiến vào khuôn viên trường nhằm xác định danh tính những người tham gia biểu tình, đã đối đầu với sinh viên, làm bùng phát các cuộc xô xát và vấp phải sự phản kháng.

Người dân tham gia tuần hành phản đối các cuộc tấn công của Israel, tại Tehran, Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân tham gia tuần hành phản đối các cuộc tấn công của Israel, tại Tehran, Iran, ngày 20/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo hãng tin Iran International, sinh viên tại nhiều trường đại học trên khắp Iran tiếp tục tổ chức các cuộc tuần hành để tưởng niệm những người thiệt mạng trong các đợt biểu tình gần đây, đồng thời bày tỏ lập trường phản đối chính quyền Tehran.

Hãng tin có liên hệ với phe đối lập cho biết những cuộc biểu tình đã diễn ra tại Đại học Tehran, Đại học Công nghệ Sharif, Đại học Shahid Beheshti, Đại học Ferdowsi ở Mashhad, Đại học Công nghệ Khajeh Nasir và Đại học Nghệ thuật.

Các thành viên của lực lượng bán quân sự Basij được cho là đã tiến vào một số khuôn viên trường nhằm xác định danh tính những người tham gia biểu tình.

Bản tin sinh viên Amirkabir (Amirkabir Newsletter) cho hay lực lượng Basij ban đầu đã đối đầu với sinh viên, làm bùng phát các cuộc xô xát và vấp phải sự phản kháng.

Theo nguồn tin này, lực lượng Basij sau đó đã tìm cách xông vào tòa nhà Khoa Kỹ thuật và làm vỡ cửa kính trong quá trình xảy ra sự việc.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy sinh viên tuần hành và hô vang khẩu hiệu tại nhiều cơ sở đào tạo, trong đó, một số người giơ cao lá cờ Iran thời kỳ trước Cách mạng Hồi giáo.

Những video khác được chia sẻ trên mạng xã hội dường như ghi lại cảnh đụng độ giữa người biểu tình và các thành viên lực lượng Basij./.

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.