Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Theo RIA Novosti, tờ Wall Street Journal ngày 21/2 dẫn nguồn các quan chức thạo tin của Mỹ và Trung Đông cho biết chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran.

Ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Trong khi các cuộc thảo luận về các phương thức của thỏa thuận tiềm năng được giữ kín trong nội bộ Nhà Trắng, một số quan chức Mỹ tin rằng việc giới hạn thỏa thuận ở chương trình hạt nhân sẽ có lợi cho Iran.

Theo Wall Street Journal, ông Trump muốn theo đuổi con đường ngoại giao trước khi sử dụng đến các lựa chọn khác.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 17/2 do Oman làm trung gian.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran và Washington sẽ soạn thảo các văn bản có thể làm cơ sở cho một thỏa thuận tiềm năng.

Trước đó, ngày 18/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, kêu gọi Tehran “khôn ngoan” trong việc đạt được thỏa thuận đàm phán về chương trình hạt nhân.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và gần đây hai bên đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho rằng "sẽ là khôn ngoan” nếu Iran đạt được thỏa thuận với Mỹ. Bà cho biết hai bên đã đạt được “chút tiến triển” trong vòng đàm phán gián tiếp mới nhất nhưng vẫn "còn xa” mới thu hẹp được khác biệt trong các vấn đề then chốt. Bà cũng khẳng định Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, dù rằng có “nhiều lý do và lập luận” để có thể tiến hành tấn công Iran.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang xây dựng “khuôn khổ ban đầu và nhất quán” cho việc thúc đẩy các cuộc đàm phán trong tương lai với Mỹ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ông Araghchi nhấn mạnh trọng tâm hiện nay là hoàn thiện dự thảo khuôn khổ đàm phán.

Trong khi đó, ông Grossi đánh giá kết quả vòng đàm phán vừa qua tại Geneva (Thụy Sĩ) là “tích cực” và bày tỏ sẵn sàng hợp tác để hỗ trợ tiến trình này./.

