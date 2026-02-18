Iran, Mỹ nhất trí chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo

Vòng đàm phán gián tiếp lần thứ hai giữa Iran và Mỹ về vấn đề hạt nhân đã kết thúc trong ngày 17/2 tại Geneva (Thụy Sĩ), với cam kết sẽ sớm tổ chức vòng đối thoại tiếp theo.

Cuộc đàm phán được tổ chức tại Đại sứ quán Oman ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ), dưới sự trung gian của Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi.

Phái đoàn Mỹ do ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống, và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đại diện tham gia.

Dẫn đầu đoàn Iran là Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi cùng một phái đoàn được mô tả là mang tính “ngoại giao và chuyên môn."

Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Oman Albusaidi cho biết cuộc đàm phán đã đạt được “tiến triển tốt” trong việc xác định các mục tiêu chung cũng như những vấn đề kỹ thuật liên quan. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh vẫn còn “nhiều việc phải làm” và các bên đã thống nhất những bước đi cụ thể trước thềm cuộc gặp tiếp theo.

Phát biểu với truyền thông Iran sau đàm phán, Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết bầu không khí thảo luận lần này “mang tính xây dựng” hơn so với vòng trước tổ chức tại Oman.

Ông cho hay các bên đã đề xuất và trao đổi nghiêm túc nhiều ý tưởng, qua đó đạt được đồng thuận chung về một loạt nguyên tắc định hướng, làm cơ sở để bước vào giai đoạn xây dựng nội dung cho một thỏa thuận tiềm năng.

Ngoài ra, tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Giải trừ quân bị đang diễn ra ở Geneva, Ngoại trưởng Iran Araghchi nhận định “một cơ hội mới đã mở ra” sau cuộc đối thoại với Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình đàm phán sẽ dẫn tới một giải pháp bền vững, đáp ứng lợi ích của các bên liên quan cũng như của khu vực rộng lớn hơn.

Ngoại trưởng Iran cũng tái khẳng định Tehran sẵn sàng bảo vệ mình trước mọi mối đe dọa hoặc hành động gây hấn.

Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng một số chi tiết vẫn cần tiếp tục thảo luận. Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Iran dự kiến sẽ đưa ra các đề xuất chi tiết trong vòng 2 tuần tới.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thừa nhận việc hai bên nhất trí tiếp tục gặp gỡ là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra một số “lằn ranh đỏ” cho một giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân của Iran mà phía Tehran “chưa sẵn sàng công nhận và xử lý.”

Ông Vance cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực và Tổng thống Trump sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc đâu là giới hạn cho giải pháp ngoại giao đối với vấn đề Iran.

Cùng ngày 17/2, giới chức Israel cho rằng tiến triển trong các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Mỹ tại Geneva chưa thực sự tích cực như các tuyên bố công khai, trong bối cảnh Washington tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, phía Israel đánh giá dù có một số bước tiến liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, Iran vẫn từ chối thảo luận về chương trình tên lửa đạn đạo và sự ủng hộ đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực. Quan điểm này được cho là khiến triển vọng đạt được thỏa thuận toàn diện còn nhiều thách thức.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục tăng cường lực lượng tại khu vực. Theo truyền thông Mỹ, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng nhóm tàu hộ tống đã được điều động tới Trung Đông. Ngoài ra, khoảng 50 máy bay chiến đấu các loại cũng được triển khai nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng./.

Iran-Mỹ nhất trí về “nguyên tắc định hướng” cho một thỏa thuận tiềm năng Ngày 17/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán mới nhất với Mỹ đã nhất trí về “một bộ nguyên tắc định hướng”, tạo cơ sở thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận.