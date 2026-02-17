Iran kêu gọi xử lý bất ổn xã hội theo hướng “giảm thiểu tối đa thiệt hại”

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 17/2 nhấn mạnh các vụ việc, bất ổn xã hội tại nước này cần được xử lý theo cách hạn chế tối đa thiệt hại cho các bên liên quan và ngăn chặn tình trạng bất mãn leo thang thành khủng hoảng.



Theo Đài truyền hình nhà nước Iran, phát biểu tại lễ tốt nghiệp Học viện Cảnh sát ở Tehran, Tổng thống Pezeshkian đề cập tới cách thức lực lượng an ninh ứng phó với các cuộc biểu tình gần đây.

Ông cho rằng khi trong xã hội xuất hiện “bi kịch, bất mãn, vấn đề hay sai lệch”, các cơ quan chức năng cần kiểm soát ngay từ giai đoạn đầu, không để tình hình chuyển biến thành khủng hoảng.



Nhà lãnh đạo Iran cũng nhấn mạnh không để lực lượng an ninh đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng trong quá trình làm nhiệm vụ, đồng thời kêu gọi trang bị các công cụ, phương tiện công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm xử lý tình huống mà không gây tổn hại cho bản thân và người dân.



Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Iran chứng kiến làn sóng biểu tình bắt đầu từ ngày 28/12/2025 tại Tehran, ban đầu do giới tiểu thương tại Đại Bazaar phản đối tình trạng đồng nội tệ mất giá nhanh và khó khăn kinh tế gia tăng, sau đó lan rộng ra nhiều địa phương.

Đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh gia tăng vào đầu tháng 1/2026, khiến chính quyền phải áp đặt các biện pháp hạn chế truy cập Internet./.

Iran quyết tâm không nhượng bộ các yêu cầu “quá mức” Ngày 11/2, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ “không nhượng bộ các yêu cầu quá mức” liên quan đến chương trình hạt nhân.