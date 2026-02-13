LHQ kêu gọi ngăn chặn mối đe dọa đang làm lung lay hợp tác chống biến đổi khí hậu

Ngày 12/2, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell, kêu gọi các quốc gia đoàn kết chống lại "mối đe dọa chưa từng có" đối với hợp tác quốc tế trong ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát biểu tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia sẽ đăng cai Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) vào cuối năm nay, ông Stiell cho rằng hội nghị khí hậu sẽ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và trong một trật tự thế giới mới với sự bất ổn và bất an, cạnh tranh thương mại và vũ trang mạnh mẽ.

Theo ông, khái niệm hợp tác quốc tế đang bị tấn công và các hành động về khí hậu phải cạnh tranh với các quan ngại về an ninh cũng như nỗ lực tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới.

Người đứng đầu UNFCCC đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thực hiện các bước để rút Mỹ khỏi hiệp ước khí hậu nền tảng của Liên hợp quốc, đồng thời quay lại thúc đẩy khai thác dầu mỏ, khí đốt và than đá.

Thậm chí, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) của Mỹ ngày 12/2 vừa tuyên bố sẽ xóa bỏ một phát hiện khoa học vốn từ lâu được coi là cơ sở pháp lý chủ chốt cho các hành động của Mỹ trong việc điều tiết khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu.

Trên thực tế, tại COP30 năm ngoái ở Brazil, hội nghị gần như rơi vào bế tắc do vừa thiếu sự tham gia của Mỹ, vừa đối mặt với sự phản đối từ các cường quốc năng lượng như Saudi Arabia (Arập Xêút) hay Ấn Độ khiến các bên không đưa được nội dung loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận cuối cùng.

Tuy nhiên, ông Stiell vẫn kỳ vọng "sự thụt lùi" này chỉ là tạm thời và hợp tác khí hậu sẽ tiếp tục được thúc đẩy với sự phát triển của năng lượng sạch thay thế cho nhiên liệu hóa thạch.

Theo số liệu thống kê, trong năm ngoái, đầu tư vào năng lượng sạch cao gấp đôi so với nhiên liệu hóa thạch và năng lượng tái tạo đã vượt qua than đá để trở thành nguồn cung cấp điện hàng đầu.

Ông Stiell hối thúc các quốc gia giữ đúng cam kết tại COP28 ở Dubai (Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất-UAE) về việc sẽ tăng gấp 3 công suất năng lượng sạch vào năm 2030, đồng thời kêu gọi thành lập các "liên minh tự nguyện" để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi năng lượng./.

Nhật Bản tài trợ tăng khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em Dự án góp phần giảm thiểu tác động của lũ, ngập lụt và sạt lở đất; hỗ trợ xây dựng một tương lai an toàn hơn và có khả năng chống chịu cao hơn cho trẻ em, gia đình và các cộng đồng trên khắp Việt Nam.