EU thúc đẩy cải cách ngân hàng toàn cầu để chống biến đổi khí hậu

Một bản dự thảo mới cho thấy Liên minh châu Âu (EU) sẽ kiên quyết ủng hộ việc cải cách các ngân hàng phát triển toàn cầu nhằm tăng cường hiệu quả trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Lập trường này có thể đặt Brussels vào thế đối lập với Washington trước thềm các cuộc họp thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) diễn ra trong tháng này.

IMF và WB đang chuẩn bị cho các cuộc họp trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm viện trợ và bày tỏ sự hoài nghi về các vấn đề khí hậu.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã kêu gọi các tổ chức tài chính quốc tế tập trung trở lại vào các nhiệm vụ cốt lõi, đồng thời chỉ trích việc dành quá nhiều nguồn lực cho các vấn đề như biến đổi khí hậu.

Theo dự thảo, EU đề xuất các cổ đông cùng hỗ trợ nâng cao năng lực cho các ngân hàng phát triển đa phương (MDB), giúp họ mở rộng quy mô hoạt động và bảo đảm phù hợp với các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Khối này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy nhanh các nỗ lực toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mỹ hiện là cổ đông lớn nhất tại WB và IMF, trong khi các quốc gia EU như Đức và Pháp có quyền biểu quyết nhỏ hơn.

Dự thảo của EU kêu gọi cải cách theo hướng giảm rủi ro cho các dự án, cung cấp tài chính bằng đồng nội tệ và tăng cường minh bạch dữ liệu rủi ro tín dụng - những thay đổi nhằm thu hút đầu tư tư nhân quy mô lớn hơn.

Các đề xuất này có thể được điều chỉnh trước khi được các bộ trưởng thông qua. Ngoài ra, EU cũng đề nghị các MDB loại bỏ dần việc tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch và báo cáo đầy đủ về tiến độ thực hiện các cam kết khí hậu.

Trong những năm gần đây, WB và các MDB khác đã bắt đầu cải cách để nâng cao khả năng cấp vốn và chấp nhận rủi ro liên quan đến khí hậu.

Dẫn đầu nỗ lực này là các quốc gia dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, như Barbados, với mong muốn cải cách để giải quyết những thách thức của các nước đang phát triển như gánh nặng nợ nần, biến đổi khí hậu và tăng trưởng kinh tế chậm.

Các nhóm vận động đang kêu gọi WB duy trì lộ trình cải cách này trước cuộc họp thường niên dự kiến diễn ra từ ngày1 3-18/10, bất chấp việc chính quyền Mỹ đã rút khỏi nhiều sáng kiến toàn cầu về khí hậu.

Trong khi đó, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) - cơ quan cho vay của EU - đã coi biến đổi khí hậu là trọng tâm hoạt động và đặt mục tiêu tăng gấp đôi khoản đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu lên 30 tỷ euro (35 tỷ USD) vào năm 2030./.

