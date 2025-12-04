Indonesia huy động tổng lực ứng phó lũ quét và sạt lở đất tại Sumatra

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, ngày 4/12, Chính phủ nước này đã đẩy mạnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp với thảm họa lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Sumatra, bao gồm việc cấp thêm ngân sách, huy động không quân thả hàng cứu trợ và thành lập tổ công tác đặc biệt để điều tra dấu hiệu vi phạm lâm luật.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai tại các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã phê duyệt bổ sung "Quỹ sẵn sàng sử dụng" (DSP) để đảm bảo hoạt động cứu trợ không bị gián đoạn.

Bộ trưởng Thư ký Nhà nước Prasetyo Hadi khẳng định nước này hiện vẫn có đủ nguồn lực ứng phó và chưa cần nhờ đến các phương án tiếp nhận viện trợ nước ngoài. Ông cũng cho biết quân đội TNI và cảnh sát quốc gia tham gia tối đa vào các công tác cứu trợ, cứu nạn.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Indonesia Gibran Rakabuming Raka trực tiếp tới thị sát huyện Agam ở tỉnh Tây Sumatra, nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất với 169 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng.

Tại đây, ông Gibran cam kết chính phủ sẽ đẩy nhanh khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường sá, cầu cống, trường học và mạng lưới viễn thông để đảm bảo lưu thông hàng hóa và nhiên liệu.

Về công tác hậu cần, Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) phối hợp với quân đội tiếp tục duy trì cầu hàng không để tiếp tế cho các khu vực bị cô lập hoàn toàn do sạt lở.

Tính từ ngày 28/11-3/12, khoảng 18 tấn hàng cứu trợ bao gồm thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đã được thả xuống các điểm nóng thiên tai.

Đáng chú ý, liên quan đến hiện tượng có một lượng gỗ lớn bị lũ cuốn trôi nghi do phá rừng, Bộ Lâm nghiệp Indonesia và Cảnh sát Quốc gia đã ký bản ghi nhớ thành lập tổ điều tra chung.

Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni cho biết lực lượng chức năng đang sử dụng thiết bị bay không người lái và Công cụ Nhận dạng Gỗ Tự động (AIKO) để phân tích đặc điểm cũng như nguồn gốc của số gỗ này.

Nếu phát hiện có dấu hiệu khai thác trái phép hoặc tác động của con người, cơ quan chức năng sẽ xử lý hình sự nghiêm khắc những cá nhân hay tổ chức có liên quan.

Theo số liệu thống kê, tính đến ngày 4/12, Indonesia đã ghi nhận 776 người thiệt mạng và hơn 560 người mất tích do mưa lũ và lở đất. Nhiều khu vực đối mặt tình trạng thiếu lương thực, nhiên liệu, khiến giá cả tăng cao và xảy ra nạn cướp bóc.

Trong khi đó, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp khó khăn do mất điện diện rộng và gián đoạn liên lạc.

Cơ quan Khí tượng cảnh báo các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trên đảo Sumatra có thể sẽ tiếp tục trải qua các đợt mưa từ vừa đến rất to trong các ngày 4-5/12. Mưa lớn đã bắt đầu từ đêm 3/12 nhưng mức độ thiệt hại chưa nghiêm trọng bằng các trận lũ và sạt lở đất xảy ra tuần trước.

Tại Sri Lanka, các chuyên gia cũng dự báo gió mùa Đông Bắc sẽ hoạt động mạnh từ chiều 4/12, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực miền Trung vốn đã bị tàn phá nặng nề trong đợt thiên tai tuần trước.

Chính quyền khuyến cáo những người sơ tán chưa nên vội trở về nhà, vì các sườn núi đã bão hòa nước và dễ tiếp tục sạt lở nếu mưa kéo dài.

Quốc gia Nam Á này ghi nhận ít nhất 479 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích. Tổng thống Sri Lanka kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong bối cảnh quốc gia này ước tính sẽ cần khoảng 7 tỷ USD để tái thiết cơ sở hạ tầng, một nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh Sri Lanka vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt 3 năm qua.

Những đợt mưa theo mùa trên khắp châu Á thường cung cấp lượng nước quan trọng cho nông nghiệp. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang khiến hiện tượng này trở nên thất thường, khó dự báo và nguy hiểm hơn là gây thách thức lớn cho công tác ứng phó thiên tai trong khu vực./.

WMO: Nhiệt độ tăng đang kích hoạt mưa cực đoan khắp châu Á Theo báo cáo Tình hình Khí hậu châu Á của WMO, khu vực này "rất dễ bị tổn thương đặc biệt trước lũ lụt," trong khi hiện tượng nóng lên toàn cầu tiếp tục làm trầm trọng thêm rủi ro mưa cực đoan.