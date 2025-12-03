Campuchia thí điểm miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

Bộ Du lịch Campuchia ngày 3/12 thông báo nước này sẽ triển khai thí điểm chương trình miễn thị thực cho công dân Trung Quốc đi từ Trung Quốc trong 4 tháng, từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/10/2026.

Với chương trình này, du khách Trung Quốc được lưu trú tối đa 14 ngày mà không cần xin thị thực hay nộp lệ phí. Du khách Trung Quốc chỉ cần khai báo nhập cảnh điện tử và có thể nhập cảnh nhiều lần trong thời gian thí điểm.

Chính phủ Campuchia đồng thời chỉ thị Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế trao đổi với phía Trung Quốc nhằm đơn giản hóa thủ tục thị thực cho công dân Campuchia, hướng tới mục tiêu dài hạn là miễn thị thực hoàn toàn.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành châu Á-Thái Bình Dương (PATA) tại Campuchia, đánh giá đây là động thái tích cực, kỳ vọng sẽ giúp thu hút thêm du khách, doanh nhân và nhà đầu tư Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ ba của Campuchia, sau Thái Lan và Việt Nam.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Campuchia đón khoảng 889.000 lượt du khách Trung Quốc, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2024. Du khách Trung Quốc chiếm 20,3% trong tổng số 4,37 triệu lượt khách quốc tế đến nước này./.

