Lễ hội xuống đồng Hội An Đông: Nghi lễ nông nghiệp giàu ý nghĩa

Ngày 04/01/2026, tại Làng rau - Tổ dân phố An Mỹ, phường Hội An Đông một trong những nghi lễ nông nghiệp giàu ý nghĩa nhất của vùng đất Đà Nẵng sẽ được tái hiện: Lễ hội xuống đồng.

Lễ hội mở ra nhịp sống rộn ràng, khởi đầu cho vụ mùa mới và mang lại những trải nghiệm văn hóa độc đáo cho du khách.

Từ sáng sớm, du khách sẽ được hòa vào không khí trang trọng của lễ cúng Thần Nông, Thần Hoàng - nghi thức gắn bó với đời sống nông nghiệp bao đời nay, thể hiện lòng biết ơn trời đất và mong cầu một năm mưa thuận gió hòa. Tiếng trống khai hội vang lên, kéo cả cộng đồng cùng bước vào một ngày hội đầy sắc màu, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa tự nhiên.

Trên cánh đồng rộng mở, những đường cày đầu tiên được thực hiện bằng trâu cày truyền thống, bên cạnh đó là tiếng động cơ nhẹ nhàng của máy cày và máy cấy lúa - minh chứng cho bước chuyển mình của nông nghiệp địa phương.

Khoảnh khắc người nông dân điều khiển trâu, lội ruộng, giữ thăng bằng trên những đường bùn mềm trở thành một “thước phim sống” để du khách cảm nhận nhịp lao động chân thật và đầy tự hào.

Du khách có thể khoác lên mình bộ bà ba, xắn quần lội xuống ruộng, tự tay chạm vào công việc nhà nông: từ cày đất, cấy lúa, tát nước đến bắt cá ven bờ.

Khi bước chân còn vương bùn, bạn sẽ tiếp tục đi qua những luống rau xanh mát trong vườn làng, cảm nhận mùi đất nồng nàn và nhịp lao động bình dị của người dân.

Kết thúc hành trình, được tự tay nhóm bếp rơm, nấu nồi cơm mới hay luộc vài củ khoai nóng hổi càng khiến trải nghiệm trở nên trọn vẹn - mộc mạc, vui tươi và đong đầy sự gắn kết với đời sống đồng quê.

Đây không chỉ là trải nghiệm du lịch xanh mà còn là cách để cảm nhận sự lao động bền bỉ của người nông dân - những người gìn giữ linh hồn của nền văn minh lúa nước.

Nhịp hội vui tươi còn được làm đầy bởi âm thanh và sắc màu của hô hát bài chòi, những trích đoạn dân gian, tiếng reo hò trong các hoạt động cộng đồng. Tất cả tạo nên một ngày hội chan chứa năng lượng, đậm chất miền Trung.

Dọc theo khu vực lễ hội, du khách có thể dạo bước qua chợ quê, nơi nông sản sạch, rau củ từ làng rau An Mỹ và các sản phẩm OCOP địa phương được bày biện mộc mạc. Mỗi gian hàng đều mang theo câu chuyện về nghề, về làng, về sự bền bỉ của cộng đồng trong gìn giữ nông nghiệp xanh.

Khu ẩm thực nhà nông mở ra với những mùi thơm thân thuộc: mì Quảng, cao lầu, bánh xèo, bánh bèo, bánh cuốn, bánh đập, đậu hũ, chè… Tất cả được phục vụ theo phong cách dân dã, giúp du khách không chỉ nhìn thấy mà còn nếm trọn hương vị đặc trưng của quê nhà.

Lễ hội xuống đồng không đơn thuần là nghi thức khởi đầu mùa vụ. Đó là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, là câu chuyện về truyền thống lúa nước được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, và là sản phẩm du lịch xanh đầy tiềm năng của phường Hội An Đông.

Năm 2026, lễ hội không chỉ dành cho nông dân địa phương, mà mở rộng thành một không gian văn hoá mở, nơi du khách có thể sống chậm, chạm vào đất ruộng, trò chuyện cùng người dân, và để lại trong tim mình một hình ảnh Đà Nẵng bình yên nhưng giàu bản sắc./.

