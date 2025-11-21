Festival Thu Hà Nội 2025 hút du khách với 150 gian hàng và loạt trải nghiệm mới

Tối 21/11, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất với chủ đề “Thu Hà Nội-Mùa Thu ký ức."

Festival năm nay được tổ chức với mong muốn tái hiện vẻ đẹp đặc trưng của Hà Nội trong mùa Thu - nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trưng bày, hoạt động nghệ thuật.

Đây cũng là dịp đặc biệt để người dân và du khách cùng chào mừng những cột mốc lịch sử trọng đại của đất nước: 80 năm Cách mạng tháng Tám-Quốc khánh 2/9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, hứa hẹn những bước phát triển đột phá của Thủ đô nói chung và ngành du lịch Hà Nội nói riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, với chủ đề “Thu Hà Nội-Mùa Thu ký ức," Festival mong muốn đưa du khách trải nghiệm vẻ đẹp Hà Nội qua sự tái hiện vẻ đẹp dịu dàng của mùa Thu Hà Nội - nơi ký ức, văn hóa và nhịp sống hiện đại giao hòa trong từng không gian trải nghiệm.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu phát biểu khai mạc Festival Thu Hà Nội lần thứ 3. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Festival năm nay có quy mô khoảng 150 gian hàng, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không, làng nghề và nghệ nhân, nghệ sĩ, mang đến một không gian văn hóa-du lịch đa sắc màu, giàu cảm xúc.

Trong chuỗi hoạt động phong phú của Festival, nhiều không gian chủ đề nổi bật được tổ chức gồm: "Sắc màu mùa Thu” với các tiểu cảnh nghệ thuật và góc chụp hình đặc trưng của mùa Thu Hà Nội; "Điểm đến Hà Nội” giới thiệu các di sản, làng nghề, điểm du lịch tiêu biểu; "Miền lữ hành Phố cổ” - nơi các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm kích cầu du lịch cuối năm; Không gian ẩm thực “Vị ký ức” với những món ăn đặc trưng gợi nhớ Thu Hà Nội; Khu trải nghiệm “Hà Nội-nhịp sống thanh xuân" dành cho nghệ thuật đường phố, workshop thủ công, ký họa, sân chơi thiếu nhi.

Ngoài ra còn có triển lãm ảnh Thu Hà Nội, tour trải nghiệm “Hà Nội 5 cửa ô," chuỗi hoạt động “Chạm Thu" của Vietnam Airlines, Photo Tour “Tôi, Hà Nội."

Điểm nhấn quan trọng của Festival năm nay là chương trình đồng diễn nghệ thuật diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 23/11 tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ trong lễ khai mạc FESTIVAL Thu Hà Nội lần thứ 3. (Ảnh: Hoàng Hiếu/ TTXVN)

Đây là hoạt động quy tụ nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc của Hà Nội và vùng Đồng bằng Bắc Bộ như: múa lân-sư-rồng Thanh Oai, múa rối cạn Tế Tiêu, chèo tàu Đan Phượng, vở diễn tinh hoa Bắc Bộ, cùng các tiết mục tràn đầy sức sống của sinh viên và thiếu nhi Thủ đô.

Theo Ban tổ chức, những hoạt động này tạo nên vòng kết nối rộng rãi, giúp Festival lan tỏa sâu hơn vào cộng đồng và đến với du khách khắp nơi.

Lễ bế mạc Festival diễn ra tối 23/11 với một chương trình nghệ thuật, đồng thời tri ân các đơn vị đồng hành, tập thể và cá nhân góp phần tạo nên thành công của sự kiện.

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3 năm 2025 không chỉ là sự kiện du lịch mà còn là lời mời gọi nhẹ nhàng để mỗi người tìm về ký ức đẹp nhất của mình về Hà Nội: Tiếng lá vàng xào xạc, mùi hoa sữa thoảng trong gió, sắc nắng chiều Hồ Tây hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc bình yên rảo bước trên hè phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây giữa nhịp sống tất bật.

“Thu Hà Nội-Mùa Thu ký ức” không chỉ tái hiện ký ức mà còn góp phần tạo nên những ký ức mới-đẹp đẽ, trong trẻo và đáng trân trọng gửi tới người dân Thủ đô và bạn bè, du khách trong nước, quốc tế./.

Festival Thu Hà Nội lần thứ 3: Công nghệ hiện diện trong kể chuyện văn hóa Du khách có thể trải nghiệm thực tế ảo để bước vào một Hà Nội mùa Thu được tái dựng bằng công nghệ, nơi ký ức, hình ảnh và âm thanh đan cài trong từng góc nhìn.