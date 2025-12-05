Báo Nông nghiệp và Môi trường: Hành trình 80 năm của tờ báo được Bác Hồ đặt tên

“Báo Tấc Đất sẽ chỉ bảo cho anh em, chị em nhà nông làm thế nào cho nông nghiệp mau chóng tiến bộ. Sự chỉ bảo của Báo Tấc Đất cũng quý hóa như Tấc Vàng” - đó là lời căn dặn của Bác Hồ khi đặt tên cho Báo Tấc Đất, tiền thân của Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Thời điểm tờ Báo Tấc Đất ra đời, chỉ 3 tháng sau ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trải qua 8 thập kỷ với nhiều lần đổi tên để phù hợp từng giai đoạn, Báo Nông nghiệp và Môi trường hiện nay đã trở thành cơ quan báo chí chuyên sâu của một ngành nghề, đồng thời là diễn đàn có tiếng nói quan trọng về nông nghiệp, nông thôn, tài nguyên và môi trường.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Nông nghiệp và Môi trường tối 4/12, Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Thạch khẳng định lời dạy của Bác vẫn in sâu trong tâm khảm những người làm Báo Nông nghiệp và Môi trường. Đó là vinh dự, cũng là sứ mệnh lớn lao mà nhiều thế hệ đã nối tiếp, đưa tờ Báo Tấc Đất ngày nào trở thành Báo Nông nghiệp và Môi trường hôm nay.

“80 năm nhìn lại và đi tới, chúng tôi có niềm tin bền vững trên bệ phóng giá trị Việt tinh tế và thấu hiểu. Chúng tôi nhìn thấy ánh sáng phía trước, đang lấp lánh từ giá trị của đồng ruộng Việt, giá trị của đất đai Việt, giá trị của núi rừng Việt, giá trị của thiên nhiên Việt, giá trị của văn hóa Việt, giá trị con người Việt,” ông Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Tùng Đinh)

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân đánh giá Báo Nông nghiệp và Môi trường sở hữu nền tảng đặc biệt hiếm có trong hệ thống báo chí Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, những thay đổi sau sáp nhập đã mở rộng quy mô, tăng độ bao phủ và tạo điều kiện để báo “nói đúng, nói trúng” các vấn đề của ngành nông nghiệp và môi trường - hai lĩnh vực đang chịu sức ép lớn từ biến đổi khí hậu, thị trường nông sản toàn cầu và yêu cầu phát triển bền vững.

Báo Nông nghiệp và Môi trường hiện có khoảng 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên, cùng hệ thống 7 văn phòng đại diện trên cả nước.

Mạng lưới này cho phép tòa soạn tiếp cận trực tiếp vùng trồng, vùng nuôi, khu công nghiệp chế biến và các địa bàn chịu tác động mạnh của thời tiết cực đoan, từ đó tạo ra nguồn tư liệu thực tiễn phong phú - yếu tố quyết định chất lượng báo chí chuyên ngành.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng đã gửi lời chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nông nghiệp và Môi trường nhân dịp kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Báo Nông nghiệp và Môi trường. (Ảnh: Tùng Đinh)

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Báo Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị; tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách; cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, có chiều sâu; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các quyết sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu Báo đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường mạng lưới phóng viên tại các vùng trọng điểm, chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo vững chính trị, trong sáng đạo đức, giỏi nghiệp vụ, giàu thực tiễn; luôn đặt lợi ích của nông dân, của môi trường và của quốc gia lên trên hết.

Khẳng định 80 năm là chặng đường đầy tự hào và là nền tảng để tờ báo tiếp tục vươn xa, Thứ trưởng tin tưởng rằng Báo Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục lớn mạnh, xứng đáng là ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của ngành, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, môi trường bền vững và sự thịnh vượng quốc gia./.

