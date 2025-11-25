Công nghệ
Sản phẩm mới

AI tạo sinh làm thay đổi thói quen tìm kiếm của người dùng

Sự trỗi dậy của AI tạo sinh đang khiến hành vi tìm kiếm thay đổi sâu sắc: Người dùng đọc tóm tắt mà không truy cập nguồn trong khi lượt chuyển từ chatbot sang bài viết đã tăng gấp 3 chỉ trong 8 tháng.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

AI tạo sinh làm thay đổi thói quen tìm kiếm của người dùng

Nợ thẻ tín dụng tại Mỹ lập đỉnh gần 15 năm

Công ty mẹ của Google hướng tới mốc vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Ảnh hưởng của AI tạo sinh đến tìm kiếm #Thay đổi hành vi người dùng #Chuyển đổi trong tiêu thụ thông tin #Tác động đến thị trường tài chính #Chứng khoán châu Á và biến động thị trường #Tác động của đồng USD và giá vàng #Diễn biến kinh tế toàn cầu #Thông tin tài chính hàng ngày #Xu hướng tiêu dùng nội dung số