Kinh tế
Nghịch lý người Hàn Quốc chuộng kim chi nhập khẩu

Dù kim chi Hàn Quốc ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu, thị trường nội địa lại ghi nhận nghịch lý khó tin: Người dân tiêu thụ kim chi Trung Quốc nhiều hơn hàng nội.

Minh Hiếu
Nghịch lý người Hàn Quốc chuộng kim chi nhập khẩu

Đồng USD gây thêm áp lực lên giá vàng

Chứng khoán châu Á bật tăng, tạm quên nỗi lo "bong bóng" AI

