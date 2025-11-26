Truyền thanh cơ sở: Cầu nối trong công cuộc chuyển đổi số

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 2025, chiều 26/11, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức trao giải Cuộc thi Truyền thanh cơ sở tuyên truyền về chuyển đổi số năm 2025.

Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh chuyển đổi số, việc đưa chủ trương, chính sách đến với từng cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, gặp nhiều thách thức.

Hệ thống truyền thanh cơ sở, với ưu thế về độ phủ sóng rộng, tính kịp thời và gần gũi, chính là kênh thông tin hiệu quả và thiết yếu nhất để vượt qua “khoảng cách số.”

Cuộc thi nhằm phát huy vai trò của truyền thanh cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” Đảng, Nhà nước trong việc phổ biến kiến thức, lợi ích và các ứng dụng cụ thể của công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, học tập và mọi mặt đời sống dân sinh.

Phát biểu tổng kết cuộc thi, ông Nguyễn Công Thành, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, cho biết: “Các tác giả/nhóm tác giả đã tập trung khai thác sâu về những thông tin, việc làm cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị trong công tác chuyển đổi số. Mặc dù được tổ chức lần đầu trong điều kiện có nhiều yếu tố bất lợi khách quan, nhưng điều gây ấn tượng tại Cuộc thi lần này là nhiều chương trình phát thanh của các Đài truyền thanh xã, phường được đầu tư khá công phu, chuyên nghiệp, chất lượng. Một số chương trình có ứng dụng công nghệ truyền thông mới, kết hợp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, thu âm, hậu kỳ sản phẩm.”

Với 37 chương trình phát thanh tổng hợp (gồm 74 tin/bài/phóng sự), các tác phẩm dự thi đã đề cập khá phong phú, đa dạng, sinh động những vấn đề mới, có tính thời sự cao; khai thác sâu về những việc làm cụ thể, những kinh nghiệm, cách làm hay của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời nêu lên các giải pháp góp phần thực hiện công cuộc Chuyển đổi số trên địa bàn cơ sở.

Cuộc thi đã tạo ra một đợt sinh hoạt nghiệp vụ sôi nổi, là dịp để đội ngũ làm công tác tuyên truyền cơ sở học hỏi, trau dồi kinh nghiệm.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc, đồng thời ghi nhận những tác phẩm đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa nhận thức và thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo công tác chuyển đổi số ở cơ sở./.

