Hội thảo quốc tế tìm giải pháp đào tạo truyền thông thời chuyển đổi số

Hội thảo khoa học quốc tế “Đào tạo Truyền thông trong bối cảnh AI và Chuyển đổi số 2025” (ME.AI25) sẽ diễn ra vào ngày 25/12 tại Hà Nội.

Hội thảo do Trường Đại học FPT Hà Nội chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Thời báo Văn học Nghệ thuật và Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số.

Hội thảo được kỳ vọng là diễn đàn học thuật chất lượng, dự kiến quy tụ gần 200 nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và tầm nhìn về đổi mới đào tạo truyền thông trong bối cảnh AI và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, hội thảo hướng đến việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong lĩnh vực Đào tạo và Giáo dục truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn toàn ngành đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện cũng đặt ra những định hướng và giải pháp thiết thực trước các thách thức, rào cản khi triển khai AI trong giáo dục và đào tạo truyền thông.

Hội thảo được chủ trì bởi nhiều học giả và chuyên gia uy tín: Giáo sư-Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phó Giáo sư-Tiến sỹ Catherine Earl, Phó Giáo sư ngành Truyền thông, Khoa Truyền thông và Thiết kế, Đại học RMIT Việt Nam; Tiến sỹ Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT; Tiến sỹ Phạm Bình Dương, Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Truyền thông Đa phương tiện, Trường Đại học FPT.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận hơn 400 tóm tắt tham luận từ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế.

Các phiên thảo luận của hội thảo có sự góp mặt, tham luận của các chuyên gia từ Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đức, Ấn Độ…

Ngoài các phiên tham luận học thuật, Hội thảo ME.AI25 còn bao gồm nhiều hoạt động đáng chú ý, như: Khu vực triển lãm AI sáng tạo giới thiệu sản phẩm, mô hình, giải pháp ứng dụng AI trong truyền thông và giáo dục từ các doanh nghiệp, sinh viên; Không gian kết nối học thuật và doanh nghiệp tạo cơ hội gặp gỡ, hợp tác, chia sẻ giữa giới học giả, cơ quan báo chí, tổ chức đào tạo và doanh nghiệp công nghệ./.

