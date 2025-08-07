Báo chí trên TikTok: Đổi mới truyền thông chính sách thời đại số

Chiều ngày 6/8, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty TikTok tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng sử dụng nền tảng TikTok trong công tác truyền thông chính sách”.

Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, TikTok – một nền tảng giải trí từng được xem là “sân chơi của giới trẻ” – đang dần trở thành công cụ quan trọng cho các cơ quan báo chí tiếp cận với công chúng.

Nhận thấy tiềm năng to lớn này, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Công ty TikTok tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng sử dụng nền tảng TikTok trong công tác truyền thông chính sách” vào chiều ngày 6/8, tại TikTok Creator House, Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City.

Tại buổi tập huấn, cán bộ của các cơ quan báo chí đã được phân tích chi tiết về sự thay đổi hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, tìm hiểu sâu về tính năng Livestream trên nền tảng và cách vận dụng tính năng này để truyền tải thông tin thời sự một cách nhanh chóng, chính xác. Khoá tập huấn cung cấp những chiến lược để tăng khả năng hiển thị nội dung và đề xuất tự nhiên trên hệ thống TikTok, giúp thông tin tiếp cận được đông đảo khán giả hơn./.