Báo chí - “mũi xung kích” trong trận tuyến chống tham nhũng, tiêu cực

Phát huy vai trò, trách nhiệm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn là yêu cầu xuyên suốt được đặt ra đối với báo chí cách mạng Việt Nam.

Từ nhiệm vụ tuyên truyền, phát hiện, giám sát đến phản bác các luận điệu sai trái, công tác thông tin của báo chí nói chung và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nói riêng được triển khai gắn với chức năng nguồn tin chính thống của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đầy cam go

Đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được Đảng ta xác định là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề tham nhũng và coi đây là một trong những căn bệnh cần phòng, chống.

Theo Người: “Đứng về phía cán bộ mà nói, tham ô là: ăn cắp của công làm của tư, đục khoét của nhân dân… Đứng về phía nhân dân mà nói, tham ô là: ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế.”

Do đó, bản chất của tham nhũng là xấu, là “trộm cướp”, lấy “của công” làm “của tư”; gian lận tham lam, không quý trọng của công, không thương tiếc tiền gạo do mồ hôi nước mắt của đồng bào, xương máu của chiến sĩ làm ra.

Trong cuộc chiến này, công tác tuyên truyền luôn có vai trò tiên phong, giúp nâng cao cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Báo chí với vai trò, trách nhiệm của mình luôn đồng hành cùng nguyên tắc công khai, minh bạch để huy động sự tham gia của nhân dân vào việc phát hiện, đấu tranh, tuyên truyền và giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trong đó, vai trò, trách nhiệm của báo chí thể hiện rõ nét ở các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau: Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần nâng cao ý thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thông tin kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời cổ vũ, bảo vệ những tấm gương điển hình trong cuộc chiến này.

Qua đó, báo chí huy động được sự tham gia các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào việc tuân thủ pháp luật.

Phát hiện, phê phán các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thông tin cơ quan chức năng công khai việc xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm.

Qua đó, báo chí góp phần răn đe, cảnh báo và phòng ngừa các hành vi vi phạm.

Tham gia giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị chính sách; phản hồi những bất cập từ thực tiễn cuộc sống và thông tin những đề xuất giải pháp khắc phục nhằm hoàn thiện chính sách và pháp luật về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Định hướng dư luận, lan tỏa những thông tin tích cực

Trên trận tuyến thông tin, tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, TTXVN đã tham gia tích cực. Đảng ủy, Ban Lãnh đạo TTXVN đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thông tin trong toàn Ngành thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị thông tin của TTXVN bám sát Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Quy định số 116-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với TTXVN.

Thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các đơn vị của TTXVN phát hàng chục ngàn sản phẩm mỗi năm, bằng các loại hình tin văn bản, ảnh, video, đồ họa, podcast… trên các bản tin nguồn, báo in, trang điện tử của báo in, báo điện tử, mạng xã hội.

Các đơn vị thông tin của TTXVN triển khai nhiều chuyên mục, chuyên đề liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Trong đó có tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật; thông tin các công văn của Đảng ủy Chính phủ; các quyết định, quy định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Kết luận Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương. TTXVN cũng triển khai các tuyến tin bài về xây dựng pháp luật; lấy ý kiến cơ quan chức năng, chuyên gia, người có uy tín; thông tin gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW, Quy định số 37-QĐ/TW.

Các phóng viên chuyên trách và phóng viên nội chính phản ánh chuẩn xác chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương; thông tin kết luận, quyết định kỷ luật; hoạt động của Ban Nội chính Trung ương; các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; việc kiểm tra, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; công tác thanh tra, kiểm toán; công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ.”

Mảng thông tin về công tác cải cách tư pháp được tổ chức triển khai bài bản. Trong đó, tập trung vào các nội dung như công tác xây dựng đội ngũ nhân lực, cơ chế, chính sách để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “chạy chức, chạy quyền”; công tác cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, tăng cường đối thoại, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc, bức xúc của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, TTXVN tăng cường thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Bên cạnh Chuyên trang thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng “Việt Nam hạnh phúc”, các chuyên mục bình luận, phản hồi, phản bác… trên các trang thông tin điện tử, báo điện tử, fanpage đã tích cực đăng tải hàng chục ngàn thông tin mỗi năm bằng nhiều loại hình, góp phần định hướng dư luận, lan tỏa những thông tin tích cực đến công chúng.

Cùng với thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong nước, với lợi thế có mạng lưới phóng viên thường trú tại 30 cơ quan thường trú ngoài nước và có quan hệ với hơn 40 hãng thông tấn, cơ quan báo chí đối tác, TTXVN đã chú trọng thông tin những kinh nghiệm, bài học của thế giới, đặc biệt của các nước trong khu vực trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp; sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trong công cuộc đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngoài ra, TTXVN còn thực hiện các thông tin báo cáo tham khảo về xử lý tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở một số quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản để có tính tham chiếu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nguồn tin chính thống của Đảng và Nhà nước

Các đơn vị của TTXVN có quy trình xử lý thông tin chặt chẽ, nhiều khâu biên tập, hiệu đính trước khi đăng, phát. Việc xử lý thông tin về phòng, chống tham nhũng càng được chú trọng nhằm kiểm soát nguy cơ lợi dụng “quyền lực truyền thông”, “lợi ích nhóm.”

Thông tin của TTXVN tập trung phản ánh quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong xử lý trách nhiệm chính trị của người đứng đầu; xử lý vi phạm trách nhiệm nêu gương; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Trên cơ sở đó khuyến khích cán bộ tự giác nhận khuyết điểm, chủ động xin từ chức, xin thôi chức vụ khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín; tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng.

Thông tin của TTXVN về đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực luôn đảm bảo độ chuẩn xác, toàn diện, khách quan nên được các cơ quan báo chí trong và ngoài nước sử dụng với hệ số cao, có độ lan tỏa rộng rãi khi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Đó cũng chính là cơ sở để TTXVN có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Giải Báo chí Quốc gia.

Và cùng nhiều tác phẩm khác được các cơ quan chức năng và bạn đọc đánh giá cao, phản hồi bằng những giải pháp hữu hiệu.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, TTXVN đề xuất: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong công tác thông tin tuyên truyền.

Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ những người làm báo. Tăng cường cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí với các cơ quan trực tiếp tham gia đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặc biệt là đảm bảo chức năng thông tấn nhà nước của TTXVN.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội để đảm bảo công khai, minh bạch.Với vị thế cơ quan thông tấn quốc gia, là nguồn tin chính thống của Đảng và Nhà nước, TTXVN tiếp tục nỗ lực đóng góp vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiên định xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, góp phần củng cố niềm tin xã hội và thúc đẩy phát triển đất nước bền vững./.

