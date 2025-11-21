Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Cộng hòa Séc trong công tác phòng, chống tham nhũng

Trong các ngày từ 18 đến 20/11, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng ban, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc nhằm trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng và tăng cường liêm chính công.

Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và hợp tác pháp luật.

Ngày 20/11, đoàn đã làm việc với đại diện Bộ Tư pháp Cộng hòa Séc gồm ông Franek Michal, Vụ trưởng Vụ Xây dựng luật phòng chống tham nhũng, và ông Kapas Jiri, Vụ trưởng Vụ Xung đột lợi ích và phòng chống tham nhũng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Hải đã giới thiệu tổng quan về công tác phòng, chống tham nhũng của Việt Nam trong thời gian qua, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước chỉ đạo quyết liệt, với sự phối hợp của nhiều cơ quan.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng nêu bật vai trò quan trọng của nhân dân trong việc giám sát, phát hiện và phản ánh các hành vi tham nhũng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trên toàn quốc.

Về phía Cộng hòa Séc, ông Franek Michal giới thiệu mô hình phòng, chống tham nhũng của nước này.

Ông cho biết Chính phủ Séc đóng vai trò chỉ đạo trực tiếp, trong khi Bộ Tư pháp xây dựng khung pháp lý và tổ chức vận hành các nhóm tư vấn chuyên trách, đảm nhiệm công tác tham mưu và đề xuất giải pháp trong từng giai đoạn ba năm, với các điều chỉnh phù hợp theo sự thay đổi của chính phủ.

Công tác điều tra và xử lý các vụ việc tham nhũng được tiến hành độc lập theo Bộ luật Hình sự bởi lực lượng cảnh sát, Viện công tố và tòa án, trong đó Bộ Tư pháp không can thiệp vào các quy trình tố tụng.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương và đại diện Bộ Tư Pháp Cộng hòa Séc. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Ông Michal nhấn mạnh Cộng hòa Séc đặc biệt quan tâm đến minh bạch hóa, xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ và tích cực hợp tác quốc tế. Nước này tham gia sáng kiến Đối tác Chính phủ mở (OGP), qua đó tăng cường chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm và mô hình pháp lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cộng hòa Séc thiết lập cơ chế giám sát hoạt động vận động hành lang nhằm kiểm soát mối quan hệ giữa quan chức đương nhiệm và các nhóm lợi ích, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tố cáo thông qua một đạo luật riêng, giúp đảm bảo an toàn và tránh bị trả thù hoặc mất việc. Đây là nội dung mà phía Việt Nam đặc biệt quan tâm trong quá trình trao đổi kinh nghiệm.

Về vấn đề kê khai tài sản và xung đột lợi ích, ông Michal cho biết Cộng hòa Séc áp dụng kê khai bắt buộc đối với các chức danh theo quy định pháp luật, với khoảng 40.000 thay đổi kê khai được cập nhật trên hệ thống điện tử hàng năm, tạo thuận lợi cho công tác giám sát. Các trường hợp kê khai sai bị xử phạt hành chính tại địa phương mà không bị truy cứu hình sự.

Về quy định nhận quà tặng, công chức nhận quà từ 100.000 korun (khoảng 4.700 USD) trở lên phải kê khai và thông báo. Việc xử lý vi phạm được tiến hành công bằng, nhân văn, tránh ảnh hưởng đến công việc và đời sống của cán bộ nếu chưa đến mức xử lý hình sự.

Trước đó, ngày 19/11, đoàn đã làm việc với Viện Công tố Tối cao Cộng hòa Séc tại thành phố Brno. Hai bên đánh giá tích cực kết quả thực hiện Hiệp định Chuyển giao người bị kết án phạt tù (2017) và Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự (2023).

Đại diện Viện Công tố Tối cao, ông Michal Fiala, Cục trưởng Cục Tội phạm kinh tế và tài chính nghiêm trọng, thông tin về hoạt động của Viện và chia sẻ kinh nghiệm điều tra, truy tố một số vụ án tham nhũng lớn thời gian gần đây.

Phía bạn khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm và đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như tội phạm kinh tế nghiêm trọng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn cũng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Tại buổi làm việc, ông Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, thông tin về tình hình chính trị và kinh tế nước sở tại gần đây.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đại sứ cũng khái quát về quan hệ hai nước, cho biết quan hệ Việt Nam-Cộng hòa Séc đang phát triển rất tốt đẹp với nhiều chuyến thăm và trao đổi đoàn cấp cao trong năm 2025, nổi bật là chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 1/2025, đồng thời hiện nay đoàn Chủ tịch Thượng viện Séc cũng đang có chuyến thăm Việt Nam.

Về cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, Đại sứ nhấn mạnh đây là một cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về quê hương đất nước. Trong thời gian gần đây, cộng đồng đã quyên góp số tiền lớn hỗ trợ đồng bào trong nước bị bão lũ, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân sở tại, đặc biệt trong thời gian dịch COVID-19, việc may khẩu trang và quyên góp tiền được chính quyền và người dân Séc đánh giá cao.

Về phía đoàn công tác, ông Nguyễn Thanh Hải bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã hỗ trợ thu xếp và phối hợp các hoạt động, đồng thời chia sẻ mục tiêu chuyến công tác, thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian qua. Đồng chí đánh giá các buổi làm việc là dịp quan trọng để hai bên trao đổi thực chất về chính sách, kinh nghiệm và khả năng hợp tác trong phòng, chống tham nhũng - lĩnh vực mà cả Việt Nam và Cộng hòa Séc đều ưu tiên.

Chuyến công tác của Đoàn Ban Nội chính Trung ương góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng trong xây dựng nền công vụ liêm chính, minh bạch và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới./.

