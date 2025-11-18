Multimedia

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc

Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên ở Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22/11/2025.

Việt Nam và Séc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/2/1950. Séc nằm trong nhóm 10 nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; là nước đầu tiên trong khu vực Trung Đông Âu thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược với Việt Nam; coi Việt Nam là một ưu tiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.

