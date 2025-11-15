Chính trị

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2025.

Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)
