Chủ tịch Thượng viện Quốc hội CH Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil sẽ thăm chính thức Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 11 năm 2025./.

Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác chiến lược Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Séc, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ.