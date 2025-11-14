Việt Nam và Cộng hòa Séc thúc đẩy hợp tác chiến lược

Từ ngày 10-13/11, Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc.

Chuyến công tác nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời học tập kinh nghiệm phát triển chính sách, chuyển đổi số, khoa học-công nghệ và quản trị quốc gia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 11/11, Đoàn đã có các buổi làm việc với Thượng viện Cộng hòa Séc, Đảng Cộng sản Séc Morava và Trung tâm Nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương.

Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Séc đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác lâu dài giữa hai nước, nhấn mạnh ý nghĩa của việc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025) và nâng cấp khuôn khổ hợp tác lên Đối tác Chiến lược vào tháng 1/2025.

Các lãnh đạo Séc cũng khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng tại Đông Nam Á, đánh giá cao các cơ hội hợp tác đầu tư, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số với Việt Nam, đồng thời ghi nhận vai trò tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc kết nối quan hệ hữu nghị song phương.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh chuyến thăm nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác chiến lược vừa được nâng cấp, đồng thời chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo Séc.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ cho biết khái quát về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam, nhấn mạnh những thay đổi mang tính đột phá trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông cũng cho biết Việt Nam đang nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi các quy định pháp luật nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời kiên định thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hai bên đã trao đổi các biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và trao đổi thông tin.

Chiều 13/11, Đoàn công tác làm việc với Cơ quan Kỹ thuật số và Thông tin tại Văn phòng Chính phủ-Cộng hòa Séc. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Chiều 13/11, tại Văn phòng Chính phủ Cộng hòa Séc, Đoàn đã làm việc với Cơ quan Kỹ thuật số và Thông tin. Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng giới thiệu về quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam, trong đó có việc tích hợp nhiều ứng dụng vào căn cước công dân điện tử gắn chip, phục vụ xác thực thông tin tiêm chủng, đăng ký xe, bằng lái và trợ cấp chính sách. Ông nhấn mạnh việc cấp căn cước công dân gắn chip là một phần của nền tảng dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dân cư và định danh điện tử.

Về phía Séc, ông Ondřej Menoušek - Giám đốc Phòng Dịch vụ Chính phủ điện tử, chia sẻ kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số, bao gồm hệ thống hỗ trợ công dân tại 7.200 địa điểm trên toàn quốc, hòm thư điện tử cá nhân miễn phí, hệ thống dữ liệu tích hợp thông tin cá nhân tương tự VNeID của Việt Nam. Ngoài ra, Séc còn có hệ thống dành cho các bộ, ngành trực thuộc chính phủ và tổ chức các khóa đào tạo trực tiếp cho công chức, giúp họ thành thạo sử dụng các hệ thống số hóa đã xây dựng. Những kinh nghiệm này được Đoàn Việt Nam ghi nhận để tham khảo và áp dụng vào các quyết sách cải cách, chuyển đổi số trong nước.

Trước đó, ngày 10/11, Đoàn phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Séc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ tại Séc đã nghiêm túc lấy ý kiến và tổng hợp gửi về Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc cho biết dự thảo văn kiện đã được đăng tải công khai, rộng rãi trên các trang thông tin điện tử và nhận được khoảng 300 ý kiến góp ý, trong đó có hơn 50 ý kiến tại các tọa đàm và hơn 200 ý kiến gửi bằng văn bản. Phần lớn ý kiến đều thể hiện sự đồng thuận, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, đồng thời nêu nhiều kiến nghị thiết thực. Đa phần các ý kiến đóng góp cho rằng các dự thảo văn kiện đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, tự lực tự cường, hội nhập quốc tế sâu rộng, phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay.

Quang cảnh Hội nghị góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đông đảo cán bộ, đảng viên và bà con cộng đồng nhất trí với các chủ trương, chính sách lớn, tin tưởng vào định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà các dự thảo văn kiện nêu ra, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào Đại hội lần thứ XIV của Đảng sẽ là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh dự thảo văn kiện phản ánh bước phát triển mới về tư duy lý luận và tầm nhìn chiến lược của Đảng, tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Ông đề nghị tập trung hai nhóm vấn đề chính: thực hiện “tự chủ chiến lược” trong đối ngoại và quan tâm người Việt ở nước ngoài.

Tại hội nghị, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Đoàn công tác trong việc kết nối với các cơ quan nghiên cứu và đối tác Séc nhằm tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chuyến công tác./.

