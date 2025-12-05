Công điện của Thủ tướng về vụ cháy quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 5/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành Công điện số 236/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công điện nêu vào lúc 4 giờ 37 phút ngày 5/12/2025, xảy ra vụ cháy tại số 227, đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh làm chết 4 người, bị thương 2 người.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp sớm ổn định nơi ở, cuộc sống cho gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kết hợp kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn cháy, nổ cho người dân và các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, hạn chế tối đa hậu quả, thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.

Sáng sớm 5/12, lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ hỏa hoạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, bước đầu xác định có 4 người tử vong và 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vào khoảng 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại tầng 1 của quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Người dân khu vực đã hô hoán và hỗ trợ dập lửa ban đầu nhưng không thành.

Thời điểm xảy ra cháy có nhiều người đang mắc kẹt bên trong không kịp thoát ra.

Nhận tin báo, cán bộ địa phương cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, triển khai đội hình chữa cháy.

Các lực lượng chia ra nhiều hướng để tiếp cận hiện trường dập lửa và tổ chức cứu nạn những người mắc kẹt bên trong. Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường đưa các nạn nhân ngạt khói đi cấp cứu.

Đến gần 7 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại về tài sản./.

