Thủ tướng: Công an nhân dân phải là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Sáng 15/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức.

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; các Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, Hội nghị lần này được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận, nhất là tổ chức thảo luận theo tổ nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025; đề ra mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; đồng thời, triển khai chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4/12 vừa qua.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân, đạt và vượt các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong đó, công tác tham mưu chiến lược tiếp tục là "điểm sáng" ngày càng "sâu - sắc - chắc - kịp thời - hiệu quả hơn," đóng góp vào nhiều vấn đề quan trọng, chiến lược của đất nước, không để bị động, bất ngờ. Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, nhất là các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đổi mới, nâng cao tư duy chiến lược và đồng bộ các biện pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong mọi tình huống, giải quyết căn cơ nhiều vấn đề an ninh từ cơ sở, ngoài biên giới quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước theo hướng "vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, vừa tạo thuận lợi tối đa để nhân dân thụ hưởng, khơi dậy mạnh mẽ tự hào dân tộc, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến trong nhân dân."

Công an nhân dân gương mẫu đi đầu trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách hành chính, tháo gỡ "điểm nghẽn" trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; tiên phong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đi đầu trong kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy "tinh, gọn, mạnh" tạo tiền đề, cung cấp thực tiễn quan trọng để triển khai chính quyền địa phương hai cấp; quyết liệt hiện đại hóa cơ sở vật chất và phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại. Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy được tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả và hướng về cơ sở. Lực lượng Công an nhân dân luôn là "điểm tựa bình yên" của nhân dân trong gian khó, hiểm nguy, thiên tai, bão lũ và làm tốt công tác an sinh xã hội.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: "Theo lời Bác dạy-Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức-Chính quy, hiện đại-Vì Đảng, vì dân"; xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác, 3 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng Công an nhân dân có những đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước và chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá, lực lượng Công an nhân dân đã khẳng định vai trò “3 tiên phong” và “3 gương mẫu” trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành Công an. Trong đó, tiên phong triển khai tổ chức bộ máy Công an 3 cấp; tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiên phong trong phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Cùng với đó là gương mẫu thể hiện rõ trách nhiệm, tích cực tham mưu tháo gỡ các “điểm nghẽn”, đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai thủ tục hành chính trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; gương mẫu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gương mẫu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đối ngoại Công an nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi còn có những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác.

Vì vậy, năm 2026, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải thực hiện tốt phong trào 3 nhất "Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất" và công tác Công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm 3 tốt "An ninh trật tự tốt nhất-Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất," đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; "Lá chắn thép an ninh chiến lược"; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; "Tường lửa quốc gia trên không gian mạng" và "thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng."

Thủ tướng chỉ rõ phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...; tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần-kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phát huy phong trào văn hóa-thể thao và đối ngoại Công an nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.../.

