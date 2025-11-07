Để mỗi ngày trong năm đều là Ngày pháp luật trong Công an nhân dân

Sáng 7/11, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025; tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân."

Gương mẫu, đi đầu trong triển khai, phổ biển, giáo dục pháp luật

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành sự kiện thường niên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong lực lượng Công an nhân dân; là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nhìn nhận về trách nhiệm của mình trong tham mưu, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, từ đó xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày Pháp luật Việt Nam được Bộ Công an và Công an đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, có nền nếp với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, bám sát các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

“Với chủ đề, khẩu hiệu hành động sát hợp, nội dung có trọng tâm, trọng điểm, biến mỗi ngày trong năm đều thực sự là Ngày pháp luật trong Công an nhân dân,” Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Trong năm 2025, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Qua tổng kết cho thấy việc triển khai thực hiện Kết luận số 80 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của công an các đơn vị, địa phương, từ đó tiếp tục khẳng định lực lượng Công an nhân dân là lực lượng gương mẫu, đi đầu trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nổi bật trong năm 2025, Bộ Công an đã tổ chức thành công cuộc thi viết "Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân" nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân những nội dung cơ bản của Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật có ý nghĩa quan trọng, là dịp để nhìn nhận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sau Lễ hưởng ứng này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đặc biệt là Nghị quyết số 66 ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỳ nguyên mới; đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ trì, soạn thảo, xây dựng nhiều luật quan trọng, cấp thiết

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt và đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự, pháp luật và điều ước quốc tế nhằm tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho lực lượng Công an nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự.

Tính từ tháng 11/2024 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội khóa XV thông qua 5 luật tại Kỳ họp thứ 8 và thứ 9.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 khóa XV cho ý kiến và thông qua 10 dự án luật và 1 pháp lệnh.

Để triển khai thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền 166 văn bản quy phạm pháp luật gồm: 22 nghị định của Chính phủ, 1 nghị quyết của Chính phủ, 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 140 thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an.

Triển khai chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt đơn vị, thi tìm hiểu pháp luật, câu lạc bộ nghiệp vụ pháp luật… để phổ biến, quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, những chính sách trong các dự án luật mà Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 và 10.

Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân

Về Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân,” Trung tướng Phạm Công Nguyên cho biết, tại Công an các đơn vị, địa phương, công tác triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân” đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, như tổ chức thi thử trực tuyến, tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp, lồng ghép nội dung Cuộc thi với các hoạt động sinh hoạt chính trị, pháp luật; đưa việc tham gia Cuộc thi là một trong những tiêu chí để xét danh hiệu thi đua năm 2025. Có rất nhiều bài dự thi được đầu tư công phu về mặt hình thức, nội dung, sưu tầm được nhiều tài liệu có giá trị.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Kết quả, Ban Giám khảo đã lựa chọn được 44 bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 2 giải Nhất (1 tập thể, 1 cá nhân); 6 giải Nhì (3 tập thể, 3 cá nhân); 15 giải Ba (10 tập thể, 5 cá nhân); 16 giải Khuyến khích (8 tập thể, 8 cá nhân) và 5 giải phụ theo quyết định của Ban Tổ chức.

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Dữ liệu trong Công an nhân dân” đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ, giúp nắm chắc các quy định liên quan đến việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu; từ đó, thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.

