Ngày 25/12, xét xử cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định ngày 25/12 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Nguyễn Lộc và 22 bị cáo khác trong vụ án "Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ cùng hàng loạt cơ sở y tế, địa phương. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Đinh Quốc Trí làm Chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và hai kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (biệt phái về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Vụ án có 23 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự), "Đưa hối lộ" (theo quy định tại Điều 364 - Bộ luật Hình sự) và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1962, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ, viết tắt là Công ty LanQ) và Phạm Văn Cách (sinh năm 1967, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Sơn Lâm, viết tắt là Công ty Sơn Lâm) cùng bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ.”

Trong số các bị cáo còn lại, bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh) và bị cáo Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ) cùng 16 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ.” Ba bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, với vai trò là Tổng Giám đốc Công ty LanQ, Nguyễn Mạnh Quyền đã có hành vi chủ mưu, cấu kết với bị cáo Phạm Văn Cách (khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) dùng thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, để được tạo điều kiện giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (cựu Kế toán trưởng Công ty LanQ) nhiều lần đưa tiền cho Thân Đức Lại (khi đó là Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang) với tổng số tiền 700 triệu đồng.

Đối với Phạm Văn Cách, cơ quan tố tụng xác định, quá trình Công ty Sơn Lâm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc vào một số bệnh viện, trung tâm y tế, theo yêu cầu của các cá nhân có thẩm quyền, Phạm Văn Cách đã đưa hối lộ hơn 70 tỷ đồng để không bị gây khó khăn trong quá trình cung cấp thuốc.

Thực hiện theo chỉ đạo của Phạm Văn Cách, bị cáo Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) đã giúp sức cho bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân.

Mặt khác, Tình còn thỏa thuận, đưa hối lộ hơn 9 tỷ đồng cho các cá nhân có thẩm quyền thuộc một số bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo việc cung cấp thuốc của Công ty Sơn Lâm không bị gây khó khăn.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định, với vai trò là Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh và là người có thẩm quyền quyết định trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Viện, bị cáo này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trao đổi, thỏa thuận, nhận hối lộ hơn 47 tỷ đồng từ bị cáo Phạm Văn Cách để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Phạm Văn Chuân (nhân viên Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh) không có nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng với Công ty Sơn Lâm nhưng nhận thức rõ số tiền Phạm Văn Cách đưa cho Huỳnh Nguyễn Lộc trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán thuốc giữa 2 đơn vị phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế là tiền đưa, nhận hối lộ. Dù vậy, Chuân vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Huỳnh Nguyễn Lộc, nhiều lần nhận tiền giúp Lộc với tổng số tiền 46 tỷ đồng. Do vậy, Chuân thực hiện hành vi phạm tội “Nhận hối lộ” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Nguyễn Lộc.

Ngoài ra, trong vụ án này, nhiều bị cáo khác cũng bị xác định là nhận hối lộ khi thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm./.

Phạt tù 13 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần TW 1 Tòa án Hà Nội đã tuyên nhiều mức án trong vụ tiêu cực tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, nơi bác sĩ và nhân viên bị cáo buộc nhận hàng trăm triệu đồng để buông lỏng quản lý bệnh nhân “bắt buộc chữa bệnh.”