Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

Ngày 21/10, thông tin từ Bộ Công an cho biết mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung một số bị can về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ," xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nay là Bộ Nội vụ và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 28/QĐ-CSKT-P6, ngày 14/5/2025; Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự số 1603/QĐ-CSKT, ngày 3/6/2025.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án); Lê Thanh Hà (nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, châu Phi); Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế); Tạ Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Pháp chế); Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (nguyên Chuyên viên phòng Pháp chế) có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp Giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; móc nối với đối tượng Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý để "chạy" Giấy phép.

Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp Giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã có Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Môi giới hối lộ" số 3817/QĐ-CSKT-P6 và các Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng gồm: Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội “Nhận hối lộ,” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Lâm Sơn về tội “Môi giới hối lộ,” quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ: Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội); đồng chí Nguyễn Thiện Thanh Bình, điều tra viên, số điện thoại 0339.468888./.

