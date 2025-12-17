Vũng Tàu: Diện mạo mới tuyệt đẹp của trục đường ven biển Thùy Vân

Với 143 trụ tháp kết hợp đài phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, trục đường Thùy Vân hứa hẹn sẽ là điểm "check-in" mới thu hút du khách.

Sau hơn 1 năm thi công khẩn trương, Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân tại khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu đã hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng đưa vào khai thác từ ngày 19/12 tới đây.

Đây là công trình trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với tổng mức đầu tư hơn 1.068 tỷ đồng, dự án đã "lột xác" hoàn toàn trục đường ven biển Thùy Vân dài hơn 3,2 km. Không gian công viên Bãi Sau rộng hơn 2 ha được quy hoạch mở, loại bỏ tường rào che chắn tầm nhìn.

Điểm mới của dự án là hệ thống 6 trạm dịch vụ công cộng hiện đại với tầng hầm phục vụ tắm tráng, gửi đồ và tầng nổi là không gian mở để du khách ngắm biển. Hạ tầng kỹ thuật, camera an ninh và chiếu sáng cũng được đầu tư đồng bộ.

Điểm nhấn kiến trúc ấn là khu vực Quảng trường Thắng Tam và công trình Tháp biểu tượng.

Với 143 trụ tháp kết hợp đài phun nước và hệ thống chiếu sáng nghệ thuật, đây hứa hẹn sẽ là điểm "check-in" mới thu hút du khách.

Hạng mục này đã được vận hành thử nghiệm an toàn từ tháng 9, tạo nên một trục cảnh quan hướng biển hiện đại, kết nối hài hòa giữa không gian đô thị và bãi biển./.