Khánh thành công trình đường nối cao tốc hơn 280 tỷ đồng ở Lào Cai

Sáng 27/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khánh thành công trình đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài-Lào Cai nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai cho biết Dự án nút giao IC13 cao tốc Nội Bài-Lào Cai có tổng mức đầu tư 362,8 tỷ đồng; trong đó, công trình đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có mức đầu tư 282,9 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2021 đến 2025.

Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư và được khởi công xây dựng ngày 20/12/2021.

Công trình đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai có điểm đầu tuyến gắn vào đường trục I khu công nghiệp Âu Lâu, đoạn kết nối với cống chui cao tốc Nội Bài-Lào Cai, giao với đường Âu Lâu-Đông An đường tỉnh 166 tại lý trình Km1+600; điểm cuối tuyến gắn vào đường tỉnh 166 tại lý trình Km9+200 tại xã Quy Mông.

Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn đường khu vực, vận tốc thiết kế Vik = 50 Km/h theo quy chuẩn QCVN 07-4:2016/BXD, với chiều dài tuyến 6,15km; bề rộng nền đường 20,5m; bề rộng mặt đường 10,5m.

Ngay sau lễ cắt băng khánh thành, các đại biểu di chuyển trên tuyến đường mới. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tập trung, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, nhiều công trình giao thông quan trọng đã được xây dựng mới, nhiều cây cầu, tuyến đường trọng yếu kết nối các vùng, các địa phương, các đô thị trong tỉnh được đầu tư đưa vào khai thác, sử dụng.

Điều này tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của tỉnh và khu vực, góp phần làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, nông thôn theo hướng ngày càng văn minh, hiện đại.

Để phát huy hiệu quả công trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Sở Xây dựng và chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác, sử dụng cũng như phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của dự án.

Các đơn vị tiếp tục nghiên cứu kết nối đồng bộ với các tuyến giao thông khác, tạo nên hạ tầng liên hoàn, hiện đại; kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư nắm bắt cơ hội, đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh của khu vực dọc tuyến đường, mang lại giá trị gia tăng cao cho địa phương.

Công trình đường nối đường tỉnh 163 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khánh thành đưa vào khai thác, sử dụng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần phát huy lợi thế của tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai, giảm thời gian đi vào cao tốc đối với các xã, phường khu vực hữu ngạn sông Hồng.

Mặt khác, công trình từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông kết nối vùng, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai; là cơ sở quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư xây dựng, phát triển các khu đô thị, dịch vụ thương mại, công nghiệp, logistics dọc theo tuyến đường.

Từ đó, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực, tạo tiền đề mở rộng không gian đô thị phía hữu ngạn sông Hồng./.

