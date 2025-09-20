Khánh Hòa: Khánh thành dự án đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1

Sáng 20/9, tại xã Thuận Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khánh thành dự án đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná.

Dự án do Ban quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư với kinh phí hơn 689 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Theo Ban quản lý dự án 85, dự án đường nối từ cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và Cảng biển tổng hợp Cà Ná được phân chia thành 2 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 1 là đoạn nối từ đường cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1, có chiều dài tuyến trên 10 km, mặt cắt ngang nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 14m (mỗi bên 2 làn xe rộng 7m).

Các công trình trên tuyến đầu tư phù hợp với quy mô nền, mặt đường; dự án thành phần 2 là đoạn từ Quốc lộ 1 đến cảng biển tổng hợp Cà Ná, có chiều dài trên 12,8km, mặt cắt ngang nền đường rộng 16m, mặt đường rộng 12m (mỗi bên rộng 6m, 1 làn xe cơ giới và 1 làn xe thô sơ ).

Các công trình trên tuyến đầu tư phù hợp với quy mô nền, mặt đường.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết đối với dự án thành phần 1, đến nay đã cơ bản hoàn thành việc thi công, xây dựng.

Dự án thành phần 2, đoạn từ Quốc lộ 1 đến ranh Khu công nghiệp Cà Ná (dài 4,66km) cơ bản hoàn thành công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng; đoạn còn lại từ ranh Khu công nghiệp Cà Ná đến cảng biển tổng hợp Cà Ná (dài 8,2km) đã tổ chức khởi công vào giữa tháng 5/2025; phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 10.

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án, ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nêu rõ tuyến đường nối cao tốc Bắc-Nam với Quốc lộ 1 và cảng biển tổng hợp Cà Ná là dự án trọng điểm của tỉnh.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, tạo kết nối thông suốt, từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; góp phần khai thác có hiệu quả cảng biển tổng hợp Cà Ná và khu công nghiệp Cà Ná, tạo động lực thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói riêng và của tỉnh nói chung.

Dự án còn tạo thuận lợi trong xử lý tình huống ứng phó với thiên tai; nâng cao tiềm lực an ninh-quốc phòng ở địa phương./.

