Hà Nội: Sau 5 ngày, camera AI phát hiện 759 trường hợp phương tiện vi phạm

Thông tin từ Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (Hà Nội) cho biết, sau 5 ngày triển khai vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh (từ ngày 13 đến 17/12), thông qua hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đang xử lý tổng cộng 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, có 220 trường hợp ôtô; 539 trường hợp môtô, xe gắn máy đã được hệ thống Camera AI phát hiện. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (617 trường hợp). Trong đó, ôtô (172 trường hợp); môtô (445 trường hợp); 91 trường hợp người điều khiển môtô không đội mũ bảo hiểm và 32 trường hợp dừng đỗ sai quy định.

Bên cạnh việc ghi nhận 759 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, camera AI còn hỗ trợ tìm người lạc, truy vết phương tiện liên quan đến tai nạn, phục vụ công tác điều tra.

Theo phân tích từ lực lượng chức năng, hệ thống có thể nhận diện và truy xuất nhanh lộ trình di chuyển của phương tiện, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xác minh trong các vụ việc giao thông phức tạp.

Đây là lợi thế mà phương thức quản lý truyền thống khó có thể đạt được. Cách làm này phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong quản lý đô thị, đồng thời góp phần chấn chỉnh những “khoảng mờ” từng tồn tại trong quá trình xử phạt giao thông.

Theo Trung tá Đào Việt Long, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đánh giá: Khoa học công nghệ không thể thay thế hoàn toàn con người, nhưng có thể giảm tải áp lực, tăng tính chính xác và tạo tiền đề cho lực lượng chức năng tập trung vào những nhiệm vụ quan trọng hơn, như xử lý tình huống phức tạp, tai nạn giao thông hay điều tiết giao thông trong các dịp cao điểm.

Trung tá Đào Việt Long cho biết thêm trong thời gian tới sẽ tập trung nâng cấp toàn diện trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông, mở rộng khả năng kết nối và phân tích dữ liệu từ hệ thống camera. Nếu như trước đây, Hà Nội mới triển khai được khoảng 188/195 nút giao trọng điểm, thì đến nay, hệ thống đã tiệm cận mục tiêu phủ kín các tuyến huyết mạch.

“Điểm cốt lõi không nằm ở số lượng camera, mà ở 'bộ não' phía sau: hệ thống AI có khả năng đo lưu lượng phương tiện, nhận diện hành vi vi phạm, cảm biến dòng xe và tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực. Điều này giúp đèn giao thông không còn 'chạy theo kịch bản cứng,' mà phản ứng linh hoạt với thực tế giao thông từng phút, từng giây”, Trung tá Đào Việt Long nói.

Cùng với việc đưa hệ thống camera AI vào vận hành, Công an thành phố Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý người dân cảnh giác với các hình thức lừa đảo liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông khẳng định không gọi điện, không nhắn tin, không giải quyết việc xử phạt vi phạm hành chính - kể cả phạt nguội - qua điện thoại.

Mọi trường hợp vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera AI sẽ được tra cứu thông tin và thông báo đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng VNeTraffic và ứng dụng iHà Nội.

Người dân có thể chủ động cài đặt các ứng dụng này, đăng nhập bằng tài khoản định danh (VNeID) để theo dõi thông báo vi phạm, tình trạng xử lý hồ sơ, cũng như sử dụng nhiều tiện ích khác trong công tác quản lý hành chính, giao thông đô thị.

Việc thống nhất kênh thông tin chính thức không chỉ giúp tăng tính minh bạch, mà còn là biện pháp quan trọng nhằm ngăn chặn các đối tượng giả danh lực lượng chức năng để lừa đảo, gây hoang mang cho người dân./.

Camera AI xử lý vi phạm giao thông đồng loạt trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội Ngày 13/12, Hà Nội chính thức khánh thành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh, triển khai xử lý vi phạm giao thông đồng loạt bằng camera AI trên toàn thành phố, kết nối tín hiệu thời gian thực.