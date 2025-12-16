Áp dụng mô hình, sáng kiến hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền địa phương 2 cấp

Từ ngày 1/7/2025, cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thành phố Huế đã áp dụng nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả trong công tác quản lý, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Chính quyền số đảm bảo khả năng quản lý tập trung

Ông Lê Phú Ánh, Trưởng phòng Tổ chức-Công chức, viên chức, Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, khi mới bắt đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố gặp không ít khó khăn.

Nhằm hoàn thiện thể chế, làm rõ quyền và trách nhiệm, Huế đã kịp thời rà soát, ban hành các văn bản quản lý pháp luật và hàng loạt hướng dẫn chuyên môn, tạo khung pháp lý đầy đủ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp. Đây là giải pháp quan trọng giúp mô hình vận hành không chồng chéo.

Theo ông Lê Phú Ánh, thành phố đã triển khai nhiều mô hình, sáng kiến nổi bật, tiêu biểu như mô hình “Đại lý dịch vụ công” hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến.

Để triển khai, thành phố đã tổ chức 166 điểm Đại lý dịch vụ công tại các bưu điện, Viettel Post, MobiFone hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa giấy tờ và nhận kết quả thủ tục hành chính ngay tại địa phương. Mô hình này đặc biệt hiệu quả đối với người dân vùng xa, người cao tuổi, người yếu thế, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố lên gần 96% và giảm mạnh áp lực tại bộ phận "Một cửa."

Mô hình tổ Công nghệ số cộng đồng hỗ trợ phổ cập chuyển đổi số; 100% xã/phường đã huy động hơn 890 đoàn viên, thanh niên tham gia hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục qua môi trường số và tiếp cận các ứng dụng đô thị thông minh.

Huế xác định chính quyền số là công cụ chiến lược để bảo đảm tính “thông suốt” và khả năng quản lý tập trung trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hiệu quả bước đầu của mô hình này là kết quả của quá trình đầu tư hạ tầng số từ sớm. Tiêu biểu là sáng kiến “Sổ tay 2 cấp” được tích hợp trên nền tảng Hue-S, cung cấp tài liệu, hướng dẫn nghiệp vụ, giúp cán bộ cơ sở nhanh chóng tra cứu, xử lý công việc.

Sáng kiến này đã trở thành kênh kết nối giữa cấp xã với các sở, ngành, cho phép trao đổi, giải đáp vướng mắc và chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thống nhất trong điều hành.

Vận hành thông suốt

Điểm tiếp nhận hồ sơ tại xã Phong Xuân cũ được bố trí giúp dân tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển thực hiện các thủ tục hành chính. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Xã Lộc An được sắp xếp từ các xã Lộc An, Lộc Điền và Lộc Hòa với 29 thôn, diện tích tự nhiên là 177,58 km2, quy mô dân số hơn 38.200 người. Sau hợp nhất từ ngày 1/7/2025, Ủy ban Nhân dân xã Lộc An đã tập trung ổn định nhanh chóng tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị, nhằm đảm bảo vận hành thông suốt, kịp thời.

Theo ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc An, bên cạnh những khó khăn ban đầu, địa phương đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành chuyên môn trong triển khai các quy định pháp luật, chính sách mới cũng như phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.

Ủy ban Nhân dân xã từng bước kiện toàn bộ máy, duy trì nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. Cán bộ, công chức được tham gia các lớp tập huấn, hội nghị chia sẻ kiến thức, kỹ năng, đồng thời được giải đáp kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, mang lại chuyển biến tích cực; tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, trước hạn cao; tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trước ngày 1/7/2025, thành phố Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện với 133 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, số đơn vị hành chính cấp xã giảm còn 40 xã, phường.

Thành phố đồng thời kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong theo Nghị định số 150/2025/NĐ-CP; rà soát, phân định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp huyện trước đây, trong đó phần lớn được giao về cấp xã, một phần chuyển lên cấp thành phố.

Song song với đó, Huế đẩy mạnh sắp xếp các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 30% số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và giảm 101 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015, góp phần xây dựng bộ máy hành chính hai cấp tinh gọn, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi nhận bước tiến lớn. Hiện nay, Huế đã cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện ở mức trực tuyến, với gần 96% hồ sơ nộp trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt trên 94% ở cấp thành phố, 97% ở cấp xã.

Người dân, doanh nghiệp bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong phong cách phục vụ. Đội ngũ cán bộ cơ sở được tăng cường đáng kể, với gần 30% cán bộ xã/phường là lực lượng điều động từ cấp tỉnh, cấp huyện, góp phần nâng chất lượng đội ngũ và giảm áp lực cho những địa bàn có quy mô dân số lớn…

Có thể nói, đến nay mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ở Huế đã được thiết lập cơ bản ổn định, bộ máy tinh gọn, phân cấp rõ ràng giúp xã, phường chủ động hơn, cải cách hành chính tiến triển mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân…/.

