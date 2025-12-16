Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào

Trưa 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongsalith Mangnormek và Đoàn công tác đang thăm Việt Nam.

Chào mừng Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek và Đoàn công tác thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời hỏi thăm, chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Lào; tin tưởng chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào cũng như hợp tác tin cậy, có hiệu quả giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam-Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, hai Đảng có cuộc gặp cấp cao và Thủ tướng hai nước đồng chủ trì Kỳ họp 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Hai bên vừa nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa và nâng tầm nội hàm quan hệ Việt Nam-Lào lên tầm mức mới “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược," trong đó, lĩnh vực giáo dục và đào tạo được xác định giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy gắn kết chiến lược sâu sắc của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như các bộ, ngành liên quan của Việt Nam triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước trong lĩnh vực phụ trách bằng chương trình, dự án cụ thể, trên tinh thần “làm việc nào, dứt việc đó, có trọng tâm, trọng điểm.”

Hai bên xúc tiến ngay thành lập, xây dựng Trường Đại học Lào-Việt và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; phối hợp đưa học sinh Lào tại khu vực biên giới hai nước sang học tại các trường bán trú liên cấp của Việt Nam; tăng cường dạy và học tiếng Lào, tiếng Việt tại hai nước, trong đó đưa tiếng Việt thành môn ngoại ngữ tự chọn tại các trường học của Lào để học sinh lựa chọn. Hai bên tiếp tục xây dựng các chương trình trao đổi học thuật; giáo dục truyền thống và vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời hỏi thăm, chúc sức khỏe của Thủ tướng Lào tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào Thongsalith Mangnormek. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Báo cáo với Thủ tướng về chuyến công tác tới Việt Nam lần này, Bộ trưởng Thongsalith Mangnormek cho biết Bộ Giáo dục và Thể thao Lào có các cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thể thao, khoa học, công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết hiện nay hai bên đang triển khai ngay việc thành lập, xây dựng Trường Đại học Lào-Việt tại Lào, trong đó Lào đã, đang chuẩn bị diện tích để xây dựng trường đạt tiêu chuẩn, phù hợp với nhu cầu; tiếp tục xây dựng phương án về nội dung, quy mô và tiến trình xây dựng Đại học Lào-Việt.

Phía Lào cũng đã xây dựng kế hoạch thí điểm đưa học sinh Lào dọc biên giới sang học tại các trường học của Việt Nam. Tại Lào có 13 cơ sở giáo dục đang giảng dạy tiếng Việt, tiếp tục đào tạo giáo viên dạy tiếng Lào và tiếng Việt để mở rộng dạy ngôn ngữ của nhau tại mỗi nước.

Cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nhân lực cho đất nước Lào trong nhiều năm qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cho biết Lào đã xác định chiến lược phát triển đất nước đến năm 2035.

Bộ trưởng đề nghị Việt Nam hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho Lào cho mục tiêu này trên các lĩnh vực, nhất là khoa học, công nghệ, thể dục, thể thao...; tin tưởng Việt Nam tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Lào trong các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo, thể thao./.

