Đoàn Hội Nhà báo Lào thăm và làm việc tại Việt Nam

Tối 8/12, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào do ông Savanhkhone Razmountry, Chủ tịch Hội dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Hội Nhà báo Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chúc mừng và đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn tại Việt Nam; khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần hơn nữa vào việc tăng cường hợp tác giữa hai Hội Nhà báo, cũng như giữa các cơ quan báo chí hai nước Lào-Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá, những năm qua, báo chí hai nước có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, nhất là trong việc tổ chức các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho các phóng viên, biên tập viên.

Bên cạnh đó, hội nhà báo hai nước cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tích cực trao đổi thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, phát triển đất nước của Việt Nam và Lào.

Thay mặt đoàn công tác, ông Savanhkhone Razmountry, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời thông tin về tình hình hoạt động báo chí và việc tổ chức các sự kiện lớn, mang nhiều ý nghĩa của đất nước Lào thời gian qua.

Ông cũng mong muốn Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí; đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cử các chuyên gia, nhà báo có kinh nghiệm sang Lào giúp đỡ, hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho phóng viên, nhà báo của Lào; đồng thời áp dụng những thành tựu khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động báo chí.

Trong ngày 8/12, hai bên đã khai mạc khóa tập huấn nâng cao và trao đổi kinh nghiệm với chủ đề “Kỹ năng đưa tin về các vấn đề môi trường” cho các nhà báo Lào.

Đây là hoạt động hợp tác báo chí bền chặt, trao đổi chuyên môn sâu rộng, củng cố mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, nâng cao vai trò truyền thông trong bảo vệ môi trường chung.

Trước đó, vào tháng 2/2025, Hội Nhà báo Việt Nam đã cử đoàn nhà báo tham dự Diễn đàn Nhà báo Khu vực tại Lào.

Tại diễn đàn, các phóng viên, nhà báo, chuyên gia, nhà quản lý trong lĩnh vực truyền thông các nước trong Liên đoàn Báo chí ASEAN (CAJ) đã cùng chia sẻ những bài học kinh nghiệm sản xuất tin, bài của cơ quan, tòa soạn mình nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao của xã hội trong thời đại phát triển công nghệ số./.

