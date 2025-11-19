Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác thúc đẩy thông tin tuyên truyền

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 19/11, tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh, làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphanh Pheuyavong và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavanh Keobounphanh.

Tại các buổi tiếp, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh trân trọng cảm ơn lãnh đạo Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo kết quả cuộc hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam và Ban Tuyên huấn Trung ương Lào trước đó; cho biết đây là chuyến thăm Lào đầu tiên trên cương vị mới, khẳng định công tác tuyên truyền thời gian qua đã góp phần lan tỏa sâu rộng thông tin về hợp tác Việt Nam-Lào, giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Khamphanh Pheuyavong đánh giá cao chuyến thăm của đoàn, cho rằng hoạt động này góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai Ban Tuyên huấn-Tuyên giáo và Dân vận nói riêng, cũng như quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước nói chung.

Ông đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại thủy chung, trong sáng, có một không hai trên thế giới.

Bà Inlavanh Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, tiếp Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam Triệu Tài Vinh. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Tại trụ sở Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, bà Inlavanh Keobounphanh, cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã luôn quan tâm giúp đỡ Lào; khẳng định sự lớn mạnh và trưởng thành của Mặt trận Lào gắn liền với quá trình đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh cùng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước mỗi nước; đồng thời cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Mặt trận của Lào từ trung ương tới địa phương, qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là ở khu vực biên giới.

Bà Inlavanh Keobounphanh đề nghị Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, nhất là việc truyền đạt đúng đắn đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước tới người dân; đồng thời hỗ trợ Lào nâng cao năng lực đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc. Đây được xem là lĩnh vực hai bên có thể tăng cường phối hợp, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố sự ổn định, phát triển của mỗi nước.

Trước đó, chiều 16/11, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội đàm song phương giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Phó Trưởng ban Triệu Tài Vinh dẫn đầu và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào do Phó Trưởng ban Laopaosong Navongxay, làm trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau về những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền của mỗi nước và đánh giá cao việc triển khai Biên bản hợp tác giai đoạn 2022-2026.

Hai bên thống nhất tiếp tục đưa các thỏa thuận hợp tác vào thực tiễn. Nhiều hoạt động nổi bật được triển khai như phối hợp tổ chức nói chuyện chuyên đề nhân dịp các ngày lễ lớn của hai nước; xây dựng tài liệu tuyên truyền về kết quả thực hiện đường lối, chính sách của hai Đảng; lan tỏa truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào trên các phương tiện truyền thông.

Hội đàm giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Việt Nam với Ban Tuyên huấn Trung ương Lào. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Phía Lào cũng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục hỗ trợ vật chất, kỹ thuật trong hiện đại hóa báo Nhân Dân Lào, các phương tiện thông tin đại chúng và tạp chí Aloun Mai; hỗ trợ đào tạo cán bộ kỹ thuật của Lào.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc xây dựng kế hoạch hợp tác mới, nhất trí cho rằng kế hoạch hợp tác giữa hai Ban phải mang tính bao quát và trọng tâm, trọng điểm để đảm bảo việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất./.

