Việt Nam-Lào tăng cường chia sẻ thông tin quản lý báo chí và truyền thông

Sáng 17/11, tại trụ sở Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam đã làm việc với Đoàn học viên lớp bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý báo chí và tuyên truyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về “Mô hình tổ chức và cơ chế quản lý của Thông tấn xã Việt Nam."

Tham dự còn có đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Việt Nam).

Đây là một nội dung trong chương trình học tập, nghiên cứu thực tế của Đoàn cán bộ Lào tại Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang đứng trước những bước chuyển lớn.

Giới thiệu tổng quan về mô hình, cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam hiện nay, Trưởng ban Thư ký Biên tập và Quan hệ đối ngoại Trần Thị Thắng cho biết là hãng thông tấn duy nhất của Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng, Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình truyền thông, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng có nhu cầu ở trong và ngoài nước.

Sau quá trình sáp nhập, hiện Thông tấn xã Việt Nam có 22 đơn vị cấp ban và tương đương, 2 doanh nghiệp in, 34 cơ quan thường trú trong nước, 30 cơ quan thường trú ngoài nước ở khắp 5 châu lục, hơn 60 sản phẩm thông tin thuộc mọi loại hình. Thông tấn xã Việt Nam hợp tác hơn với 40 hãng thông tấn và các tổ chức báo chí quốc tế; Bản tin nguồn của Thông tấn xã Việt Nam phát ra thế giới bằng 6 ngôn ngữ.

Trưởng Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại Trần Thị Thắng giới thiệu đặc điểm chung về TTXVN. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Từ tháng 1/2025, Thông tấn xã Việt Nam đã dừng phát sóng Kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews); chuyển đổi mô hình từ sản xuất, phát sóng tin truyền hình sang sản xuất tin video, cung cấp cho hệ thống cơ quan báo chí trong, ngoài nước và đang phát trên các nền tảng số phục vụ rộng rãi công chúng. Điều này phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của công chúng hiện nay.

Việt Nam đang tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng bộ máy chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; trong đó có việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian qua, Thông tấn xã Việt Nam đã tập trung triển khai bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thông tin đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thông tấn quốc gia, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong tình hình mới.

Trong lộ trình cải cách, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước tại Lào, tháng 6/2025, Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã tổ chức Hội nghị công bố việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự; công bố quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý báo chí…, bà Trần Thị Thắng mong muốn phía Lào chia sẻ kinh nghiệm về tinh gọn bộ máy trong lĩnh vực báo chí, cũng như chiến lược, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ và nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, vấn đề quản lý, xử lý thông tin giả là thách thức lớn đối với các cơ quan báo chí. Thông tấn xã Việt Nam đã xây dựng các chuyên trang, tuyến thông tin chuyên sâu nhằm cung cấp nguồn tin chính thống, kịp thời cho công chúng, góp phần định hướng dư luận và nâng cao khả năng nhận diện tin giả trong xã hội. Đại diện Thông tấn xã Việt Nam cũng đã chia sẻ về kinh nghiệm quy trình kiểm chứng thông tin đa chiều; cách thức xây dựng thông tin phản hồi nhanh, chuẩn xác; phản bác các thông tin sai lệch.

Ông Peng Latkhamphoumy, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Salavan, đại diện Đoàn cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí và truyền thông Lào cảm ơn Thông tấn xã Việt Nam đã đón tiếp chu đáo, đồng thời khẳng định những thông tin chia sẻ tại buổi làm việc sẽ là kinh nghiệm quý báu để ngành tuyên giáo, cơ quan báo chí Lào học hỏi, tham khảo trong quá trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các học viên đặt câu hỏi tìm hiểu về Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trọng tâm như giải quyết khó khăn trong quá trình vận hành các đơn vị sau sáp nhập; tổ chức, điều hành hoạt động thông tin của các cơ quan thường trú trong và ngoài nước; thúc đẩy chuyển đổi số; nâng cao năng lực đội ngũ phóng viên; đổi mới hình thức truyền tải thông tin phù hợp với yêu cầu tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên các nền tảng mạng xã hội, cũng như tăng cường biện pháp xử lý tin giả (fake news), tin xấu độc, sai sự thật…

Không khí làm việc hữu nghị, thân thiện, cởi mở, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa Thông tấn xã Việt Nam và các đơn vị tuyên giáo, báo chí Lào, mở ra cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát triển báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ hiệu quả sự nghiệp thông tin, tuyên truyền của hai nước Việt Nam-Lào./.

